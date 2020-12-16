أسعار كاميرات المراقبة بعد الإلزام بتركيبها على المحلات

عدد من الضوابط وضعتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها الحفاظ على السلم والأمن العام، ومنها تركيب الكاميرات داخل وأمام المحلات والتي من المقرر فرض عقوبة على من لم يلتزم بهذا القرار تصل للإغلاق التام.

وعليه، تقدم "الوطن" لقرائها أسعار كاميرات المراقبة في السوق المصري وفقا للتقرير التالي.

أسعار الكاميرات

وتبدأ أسعار أسعار كاميرات المراقبة في السواق من 125 جنيه وتصل لـ 20 ألف جنيه حسب إمكانياتها حيث تقوم بعض الكاميرات بالدوران من مركز ثابت وأخرى ثابتة في اتجاة واحد وأخيرة مخفية لا يراها أحد.

أنواع الكاميرات

كاميرات متحركة

يتميز ذلك النوع من الكاميرات بإمكانية تحرك الكاميرا بمعدل 360 درجة، لمراقبة المكان بالكامل من جميع الاتجاهات، ويمكن استخدام واحدة منها فقط في مساحة واسعة، نظرًا لإمكانية تقريبها للصورة بشكل كبير عن الحجم الطبيعي، كما يمكن التحكم بها عن بعد.

كاميرات ثابتة

تكون الكاميرات ثابتة في مكان معين، وتراقب مكانا محددا دون غيره، ويمكن استخدامها في المناطق الضيقة، أو استخدام أكثر من واحدة إذا كان المكان واسعا.

كاميرات مخفية

تعد من الأنواع الأكثر استخداما، لما تحققه من درجة عالية للأمان، نظرا لكونها غير مرئية، ما يتيح الفرصة لالتقاط أي من الجرائم دون علم الجاني بمكانها، إذ لا يتجنب الظهور أمامها.

كاميرات لاسلكية

هي تلك النوع الذي يتيح إمكانية مراقبة المكان على جهاز كمبيوتر خاص أو هاتف محمول عن بعد، ويستخدم ذلك النوع لمتابعة سير العمل داخل الشركات والمصانع الخاصة، تستطيع من خلالها حماية المكان من السرقة، إذ تمكنك من معرفة تعرض المكان الخاص بك للسرقة ما يتيح لك الفرصة الإبلاغ عن الواقعة.

عدم تركيب الكاميرات أمام المحلات

ونصت المادة 23 من قانون المحلات العامة، بإلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، مع وضع لجنة خاصة تحدد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات فضلا عن تحديد الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، «أي كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية»، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.