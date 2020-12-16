لجنة مكافحة كورونا للمصابين: «مفيش حاجة اسمها أخد البروتوكول»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن اللجنة كانت نوهت من قبل، بوجود زيادات متوقعة في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، وحتى منتصف شهر فبراير من العام المقبل، وأعزي زيادة الأعداد بين المواطنين، إلى عدم الاهتمام باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بشكل دائم ودوري.

حسني: يجب اتخاذ التدابير الاحترازية ضد الفيروس

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه زيادة أعداد المصابين في مصر، سببه الرئيسي هو عدم الوعي الكامل لدى المواطنين، باتخاذ التدابير الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا من الأساس، كما أن هناك البعض من الأشخاص، يلجأون إلى أخذ البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا دون علم أو دراية: «مفيش حاجة اسمها أخد البروتوكول، وده مش صفحة أو علاج ثابت».

الصحة: لم نصل للمنحني الوبائي الخطر

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن، الوصول للمرحلة الوبائية الخطرة من المنحني الوبائي الخاص بفيروس كورونا بين المواطنين في مصر، وهو الأمر الذي لا يتطلب إغلاق كامل والعودة لما كان الحال عليه مع بداية شهر مايو الماضي، ولكن وصل المنحني الوبائي في مصر حاليا، إلى إعادة تطبيق العقوبات على مخالفي الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا ومنع التجمعات فيما بين المواطنين.

اللجنة العلمية: فصل الشتاء ينشط فيه الفيروسات

وأكد أن الوضع الوبائي الحالي للفيروس في مصر، يستلزم زيادة الوعي على المواطنين، حيث أنه حاليا هناك مرحلة من النشاط على كل الفيروسات، وهي التي تنتشر في أشهر الشتاء من كل عام، وهي فترة معهودة سنويا حتى قبيل ظهور فيروس كورونا في مختلف الدول.

حسني: نتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 105

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالرد على كافة استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا على الخط الساخن 105 للرد على استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالإصابة والفيروس، حيث أن أي شخص يطلب الرعاية الصحية بداخل وزارة الصحة سيتم إخضاعه إلى مسحة خاصة بفيروس كورونا ومن ثم سيجري تسجيل تلك الأعداد في المؤشر الوبائي المصري على الفور.