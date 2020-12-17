سهرة طرب على العود.. تعرف على أسعار تذاكر حفل أحمد الحجار الليلة

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان أحمد الحجار، في ليلة غنائية طربية بعد غياب فني طويل، الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم، الخميس 17 ديسمبر 2020.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل وأشهر أغاني «الحجار» التي قدمها خلال مشواره الفني، منها «عود، لملمت خيوط الشمس، قد الأحلام، بحبك»، وغيرها من الأغنيات التي مازالت عالقة في أذهان جيل كامل.

وطرح مركز قبة الغوري تذاكر الحفل بسعر 60 جنيها، ويمكن الحصول عليها من صندوق التنمية بدار الأوبرا المصرية أو من المركز يوم الحفل.

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يقدم المطرب أغنيات الحفل على العود فقط ، وفقا لما ذكره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «الحفل إن شاء الله في قبة الغوري وهكون أنا والعود فقط من غير آلات موسيقية أخرى».

نشأ «الحجار» منذ نعومة أظافره في عائلة فنية، لأب ملحن ومطرب ومعلم للقواعد الموسيقية، والذي تم اعتماده رسميا كمطرب في هيئة الإذاعة ثم تم تعيينه في الأوبرا، وهو شقيق الفنان علي الحجار، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، تعلم العزف على كل من العود والبيانو، وأصبح أشهر مطربى وملحني التسعينات، قام بتلحين العديد من الأغنيات لعدد كبير منهم علي الحجار، هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا وغيرهم، فضلا عن مجموعة من تترات المسلسلات منها عصر الفرسان، خالتي صفية والدير، والمسلسل الإذاعي خيوط الشمس، والأعمال المسرحية والفنية المميزة منها فيلم أمرسكا شيكا بيكا ومسرحية رصاصة في القلب وعيال تجنن وغيرهم، له 4 ألبومات غنائية.

يذكر قبة الغوري يقدم حفلا لفرقة التنورة المصرية يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، الساعة السابعة والنصف مساء، ومن المقرر أن يقدم خلال الشهر الجاري حفلا فنيا من التراث الشعبي لدولة السودان الشقيق، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب يوم الأحد 20 ديسمبر الساعة السابعة مساء، وحفلا فنيا لفرقة رسالة للسلام الدولية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب يوم الأحد 27 ديسمبر الساعة السابعة مساء.