السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا اليوم

تبدأ السعودية، اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن حملة التطعيم ضد كورونا ستبدأ بوزير الصحة توفيق الربيعة.

وأعلن الربيعة، أمس الأربعاء، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى السعودية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قالت في وقت سابق، إن إجمالي مَن قام بالتسجيل عبر تطبيق "«صحتي» للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس الأول الثلاثاء حتى ظهر أمس الأربعاء، أكثر من 150 ألف شخص.

وأعلنت الوزارة السعودية، مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح؛ نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.