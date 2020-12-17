مهدي عبدالسلام يرأس لجنة «التنمية المستدامة 2030» بالبرلمان العربي

اختارت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، الدكتور مهدي عبدالسلام، لرئاسة اللجنة المعنية بوضع تصور عمل اللجنة، حول «التنمية المستدامة 2030: نحو قوة دفع برلمانية عربية للإنجاز".

وفي هذا السياق، هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الدكتور مهدي عبدالسلام، على الثقة التي حاز عليها من أعضاء اللجنة، معربا له عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في رئاسته لأعمال هذه اللجنة.