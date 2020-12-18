خرجت لشراء الغداء ولم تعد.. عروس بنها اختفت بعد حفل زفافها بـ13 يوما

مساء يوم 2 ديسمبر من الشهر الجاري، احتفلت «ن. ع.»، بحفل زفافها وسط الأهل والأقارب بإحدي قاعات الأفراح بمنطقة مساكن الموالح التابعة لمركز شرطة بنها مديرية أمن القليوبية، حيث كان الجميع يرقص على الموسيقى والأغاني من أهالي العروسين، وتمت ليلة الزفاف، وتوجه العروسان إلى شقتهما، وبعد مضي 13 يوما على الزفاف، اختفت العروس بظروف غامضة.

تلقي والد العروس اتصالا من زوج ابنته يسأله عنها: «عمي مساء الخير مراتي جت عندكم»، أجابه الأب: «لا».

حالة من الذعر والخوف انتابت الأسرة وزوج العروس، خاصة بعد العثور على هاتفها مغلق، حيث تجمع العشرات من أسرة الزوجين داخل شقتهما وبدأ الجميع يبحث عنها ولكن لم يعثروا عليها.

تحرير محضر باختفاء العروس

حرر الزوج محضرا بمركز شرطة بنها، أفاد فيه أن زوجته خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل لتجهيز وجبة الغداء، وعندما تأخرت فى العودة حاول الزوج الاتصال بها، إلا أنه فوجئ بغلق هاتفها.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وبمناقشة الأب أكد أن زوج ابنته أخطره أنها خرجت لشراء الغداء ولم تعد مرة أخرى

فحصت الشرطة 17 شخصا من أقارب ومعارف العروس المختفية، وأكدت التحريات الأولية أنه لا توجد أي خلافات بين الزوجين، وأنها خرجت بإردتها كالمعتاد بعد حفل زفافهما بـ 13 يوما، وأن كاميرات المراقبة وشهود العيان رصدت خروجها من المنزل وقت إخطار الزوج فى المحضر، بهدف شراء مستلزمات البيت، ويكثف فريق من المباحث جهود لكشف ملابسات الواقعة.

النيابة تستمع لأقوال الزوج

بدأت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، حيث استمعت لأقوال الزوج وأفراد أسرة العروس المختفية، والذين أكدوا أنها خرجت بإرادتها بهدف شراء احتياجات المنزل، ولا توجد أي خلافات عائلية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.