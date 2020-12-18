90 دورة لمواجهة التطرف بأفريقيا وأوروبا.. حصاد أكاديمية الأزهر في 2020

نشرت مشيخة الأزهر الشريف، عبر موقعها الرسمي، حصاد أكاديمية الأزهر في عام 2020، حيث كشفت المشيخة عن عقد 90 دورة لأئمة مصر وأفريقيا وآسيا وأوروبا لنشر الاعتدال ومكافحة التطرف، كذلك تم تدريب الأئمة والوعاظ على محاربة التطرف وتفنيد الشبهات وضبط الفتاوى، وتم تأهيل الأئمة والواعظات على استخدام مواقع التواصل في ضبط الفتاوى وملاحقة الأفكار المغلوطة.

وأكدت المشيخة، في بيانها أنه انطلاقًا من حرص الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الدور المحوري للأزهر في نشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطي المعتدل في أنحاء العالم؛ تم إنشاء أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى بهدف تدريبِ الوعاظ والواعظات وأعضاء لجان الفتوى، فضلًا عن تدريب الأئمة والدعاة الوافدين من جميع أنحاء العالم، لتنمية مهاراتهم البحثية والفكرية من خلال نماذج عملية وتطبيقية تتواكب مع تطورات العصر، وضبط الفتاوى من الفوضى التي لحقت بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال عام 2020، قامت أكاديمية الأزهر برئاسة الدكتور حسن الصغير بأنشطة مكثفة ومتنوعة في إطار دورها الدعوي والتدريبي والتعليمي وتأهيل الوعاظ والواعظات وأعضاء لجان الفتوى والدعاة والأئمة من داخل مصر وخارجها، حيث نظمت الأكاديمية 90 دورة تدريبية شارك فيها 2923 إمامًا وداعية ووعاظ وواعظات وباحثي فتوى، في مجالات متنوعة أبرزها إعداد الداعية والمفتي المعاصر ودورات في تخصصات الفقه وقضاياه المعاصرة وعلم الفلك الشرعي وفن الإتيكيت، مع تدريبهم على التعامل مع ثورة المعلومات ومنهجية الرد على الشبهات وتنمية المهارات التحريرية والكتابية للواعظات، كما راعت الأكاديمية إجراءات السلامة في أوقات اشتداد أزمة وباء كورونا حيث عقدت العديد من الدورات من خلال التدريب عن بعد عبر الإنترنت.

كما نظمت الأكاديمية مجموعة من الدورات والبرامج التدريبية للأئمة والدعاة شملت 5 دورات إعداد الداعية المعاصر للأئمة والدعاة الوافدين، بلغ إجمالي الدعاة الوافدين المشاركين فيها 245 إمامًا وافدًا من جنسيات متعددة، وذلك بنسبة 56% من قارة آسيا، و43% من قارة إفريقيا، 2% من قارة أوربا، وقد اشتملت الدورات على عدد من القضايا المتنوعة، ما بين قضايا عقائدية وفقهية وفكرية وتربوية واقتصادية وطبية وسلوكية، تهدف في مجملها إلى تأهيل السادة الدعاة للحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، وتنمية مهارات الدعاة وتدريبهم على التواصل الفعال.

دورات On line بسبب فيروس كورونا وتداعياته على المجتمعات

وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية؛ عقدت الأكاديمية ثلاث دورات للأئمة والدعاة الوافدين بنظام التعليم عن بعد بنوعيه المتزامن وغير المتزامن، مدة الدورة شهران، شارك في الدورات عدد 154 إمامًا من 16 دولة، استهدفت الأكاديمية من خلالها تزويد الأئمة والدعاة بمعارف ومصطلحات دعوية تجمع بين الأصالة والمعاصرة تمكنهم من إجراءات النقاشات العلمية المنضبطة وتفنيد الأفكار المغلوطة وإظهار الصورة الحقيقية النقية للإسلام، فضلًا عن الارتقاء بمهاراتهم الفكرية والثقافية من خلال الوسائل والأساليب الحديثة، بما يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر.

وعملت الأكاديمية علي إعداد المفتي المعاصر، وانطلاقًا من أهمية بيان وشرح وتوضيح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالإفتاء، وضرورة استشعار مسؤولية المفتي بأهمية وخطورة الفتوى؛ نظمت الأكاديمية 11 دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى المصريين، بلغ إجمالي المشاركين فيها 411 عضوًا، وقد تناولت الدورات العديد من المحاور العلمية وناقشت مسائل مهمة في الفقه وأصول الفقه، القواعد الفقهية، وفقه المعاملات، والأحوال الشخصية، قضايا فقهية معاصرة، الفقه الطبي، المواريث.

دورات في الفقه وقضاياه المعاصرةوسعيًا من أكاديمية الأزهر إلى ضرورة مواكبة الوعاظ والواعظات للقضايا المعاصرة

وعقدت الأكاديمية 15 دورة تدريبية في «الفقه والقضايا الفقهية المعاصرة»، شارك فيها 536 من الوعاظ والواعظات المصريين، استهدفت الأكاديمية من خلالها التعريف بأبرز القضايا الفقهية المعاصرة في الجوانب الحياتية، وزيادة الفهم لمقاصد الفقه الشرعي من الأحكام العملية والتفصيلية، والربط بين الفقه كنموذج دعوي تطبيقي، فضلًا عن بيان قيمة المرأة وإظهار دورها في الوعظ والدعوة إلى الله، كما نظمت الأكاديمية دورة لنوازل العبادات شارك فيها (27) واعظة مصرية.

15 دورة في علم الفلك الشرعي لـ 372 واعظ وعضو لجنة فتوي

وانطلاقًا من أهمية أن يكون الواعظ أو الداعية ملمًا بأهم مصطلحات الفقه المرتبطة بعلم الفلك والأهلة؛ عقدت الأكاديمية 15 دورة، بلغ إجمالي المشاركين فيها 372 واعظًا وعضو لجنة فتوى، استهدفت من خلالها بيان الصلة بين الشرع والعلم الحديث في جوانب رؤية الأهلة ومواقيت الصلاة، فضلًا عن تدريب الوعاظ على كيفية استطلاع الأهلة والتعرف على اتجاه القبلة، وذلك من أجل تطوير العمل الدعوي والتوعوي، عن طريق رفع المستوى الثقافى للأئمة والوعاظ، وأعضاء لجان الفتوى، وإمدادهم بالخبرات العملية والعلمية التى تمكنهم من التعامل مع القضايا الفكرية المثارة بفكر مستنير.

تدريب الوعاظ على التعامل مع ثورة المعلومات

وفي سبيل مواكبة التطورات التكنولوجية المعاصرة؛ عقدت أكاديمية الأزهر عدد 15 دورة تدريبية، شارك فيها 368من أعضاء لجان الفتوى والوعاظ، استهدفت من خلالها تمكين الوعاظ من التعرف على آليات توظيف مواقع التواصل الاجتماعي دعويًّا، فضلًا عن تقديم الدعم لهم فيما يخص التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بصفة عامة، ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بصفة خاصة، ليكونوا على دراية كاملة بمجريات العصر وتطوراته.

التدريب على منهجية الرد على الشبهات

وبهدف إعداد نماذج متميزة من الباحثين لديهم القدرة على تفنيد الشبهات المعاصرة والرد عليها ردًّا منهجيًّا، وتدريبهم على مناهج البحث في العلوم المختلفة وإكسابهم قدراتهم علمية للجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ عقدت الأكاديمية 23 دورة تدريبية شارك فيها 747 من الباحثين والوعاظ والواعظات وأعضاء لجان الفتوى، لرفع الكفاءة العلمية للدعاة والوعاظ، ليكونوا على درجة عالية من الوعي والمسؤولية بتلك المهمة العلمية الملقاة على عاتقهم، ليقدموا الرسالة النافعة للدين.