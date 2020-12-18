«عيد» في النيابة: مراتي مفترية وكسرت دراعي عشان نحيف ووزني 58 كيلو

من الطبيعي أن تحفظ الزوجة كرامة وهيبة زوجها حتى لو كانت صاحبة نفوذ وقوة، حتى تستقيم الحياة الزوجية وتستمر في هدوء لا يعكرها الخلافات والمشاكل، لكن ما تعرض له الشاب الثلاثيني "عيد" 34 سنة يكشف عن مأساة حقيقة تعرض لها على يد زوجته فلقنته علقة كسرت فيها ذراعه، مشتغلة جسده النحيف وقوة بنيانها.

مراتي بتمد إيديها عليا وكأننا في حلبة مصارعة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل الواقعة من خلال اعتراف الزوج بقوله: "مراتي مفترية وكسرت دراعي عشان نحيف ووزني 55 كيلو بس، كل ما أكلمها تمد ايدها عليا وكأننا في حلبة مصارعة"، موضحة أن آخر مرة تعرض فيها للضرب تسببت في إصابته بكدمات وكسر ذراعه وعلقنت زوجها علقة ساخنة ، وأنه لم يفعل أي شييء يغضبها أو يعتدي عليها حتى تفعل معه تلك التصرفات وتمسك بشومة وتضربه بها.

وأضاف الشاب في تحقيقات النيابة أنه كان يتحدث في الهاتف مع صديقه بصوت مرتفع ما أغضب زوجته التي اعترضت عليه وتشاجرت معه عندما احتدم النقاش بينهما فامسكت بقطعة من الخشب وضرته بها فتسببت في إحداث اصابات بالغة في ذراعة ونقل على إثره إلي المستشفى وأثبتت التقرير الطبي وجود شرح وكسر في ذراعه اليسرى من جراء تعرض للضرب بجسم صلب.

الزوج قدم تقريرًا طبيًا يثبت صحة أقواله

شرح الشاب تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة وقدم التقارير الطبية التى ضمت إلي أقواله في القضية رقم 1227 جنح حلوان لسنة 2020، موضحًا أنه يعمل في مهنة حرة ، وتعرف على زوجته منذ قرابة سنة وأن مدة الخطوبة استمرت 6 أشهر وبعدها تزوجا وخلال مدة الزواج لاحظ تصرفات زوجته العنيفة وإهانتها له بشكل مستمر، ووصل بها الأمر إلي الاعتداء عليه بالضرب.

واستدعت النيابة العامة الزوجة ونسبت إليها تهمة الإصابة العمد بعد أن رفض الزوج التصالح والتنازل عن حقه ، لكن الزوجة تظاهرت بأن ما حدث عبارة عن سوء فهم وأنها ضربت زوجها بدون قصد خلال وصلة هزار، وهذا ما نفاه الزوج مؤكدًا أن رواية الزوجة للهروب من المسائلة القانونية وطالب جهات التحقيقات بالحفالظ على حقه القانوني.

المحكمة تحبس الزوجة 3 أشهر

ومنذ أيام أحالت النيابة العامة الزوجة "ه.ع" 29 سنة إلى محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي وبعد فحص مستندات الواقعة عاقبت المحكمة الزوجة بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 600 جنيه، بهذا يحق للزوجة تقديم استئنافًا على قرار حبسها من المحكمة أمام محكمة جنح مستأنف حلوان.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من الزوج ضد زوجته متهمًا أياها بالاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال وجوده في المنزل بزعم أنه يتحدث مع صديقه بصوت عال ويحدث "دوشة" في البيت ، ودخلت معه في شجار انتهى باعتدائها بالضرب عليه بشومة تسببت في كسر ذراعه، فتحرر محضرًا وأحيل إلي النيابة العامة للتحقيق معه.