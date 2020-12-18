بالإدارات والمناطق.. كيفية تقديم شكوى بشركة مياه الجيزة

أتاحت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، التابعة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من الآليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

وتستعرض «الوطن» عناوين جميع الفروع التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ليتمكن المواطن من تقديم شكواة بيسر وسهولة.

مقر فروع الإدارة العامة للشئون التجارية وسط

فرع الكيت كات

يخدم المناطق الآتية: «المنيرة الغربية - المنيرة الشرقية - الكيت كات - العجوزة - الزمالك - بين السرايات»، يقع الفرع بجوار بنك مصر بميدان الكيت كات.

فرع الوراق

يخدم المناطق الآتية: «وراق الحضر - وراق العرب - بشتيل - جزيرة محمد - طناش»، يقع الفرع بشارع ترعة السواحل (الوحدة المحلية القديمة بالوراق).

فرع ساقية مكي

يخدم المناطق الآتية: «الكنيسة – الزهراء - عمرانية غربية - حوض الجواهر - الجيزة - ساقية مكي - المنيب - القصبجي والبجباشي».

يقع الفرع بشارع صلاح سالم - جزيرة الذهب - أمام شركة كولدير.

فرع الهرم

يخدم المناطق الآتية: «الهرم - العمرانية الغربية والشرقية - فيصل - مصر إسكندرية الصحراوي - مصر الفيوم - هضبة الهرم - بولاق الدكرور»

مقر فروع الادارة العامه للشئون التجارية شمال:

مركز منشاة القناطر:

يخدم المناطق الآتية: «مقر الشركة بمحطة المياه بمدينة منشأة القناطر و يخدم مدينة منشأة القناطر والقرى المحيطة».

- مقر الشركة بمحطة مياه أبو غالب القديمة ويخدم قرى: «أبو غالب - القطا - الحاجز».

- مقر الشركة بالوحدة المحلية بـ وردان ويخدم القرى «وردان - أتريس – كفر أبو الحديد».

- مقر الشركة بمحطة مياه بني سلامة ويخدم قرى بنى سلامة والقرى المحيطة بها.

- مقر الشركة في برقاش ويخدم قرى (برقاش - ذات الكوم- منشية رضوان).

مركز أوسيم

يخدم المناطق الآتية:

- مقر الشركة بمحطة المياه بمدينة منشأة القناطر، ويخدم مدينة منشأة القناطر والقرى المحيطة.

- مقر الشركة بمحطة مياه أبو غالب القديمة ويخدم قري «أبو غالب - القطا - الحاجز»

- مقر الشركة بفرع الكيت كات ويخدم البراجيل.

مركز جزيرة الوراق

يخدم المناطق الآتية:

مقر فروع الادارة العامة للشئون التجارية جنوب.

مقرات فروع الشركة بقطاع جنوب

يخدم المناطق الآتية:

مقر الشركة يقع في محطة مياه الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس ويخدم القرى الوحدات المحلية «أبو النمرس - منيل شيحه - ترسا - شبرامنت - المنوات»، والقرى التابعة لها.

مركز الحوامدية

يخدم المناطق الآتية

- مقر الشركة بمحطة مياه الحوامدية القديمة ويخدم مدينة الحوامدية

- مقر الشركة بالوحدة المحلية أم خنان ويخدم «أم خنان – الشيخ عثمان»

مركز البدرشين

يخدم المناطق الآتية:

مقر الشركة يقع بمحطة مياه البدرشين ويخدم الوحدات المحلية «مدينة البدرشين - المرازيق - سقارة - ميت رهينة - أبو رجوان - الشوبك الغربي»، والقرى التابعة لها.

مركز العياط

يخدم المناطق الآتية:

- مقر الشركة يقع بالواحدة المحلية برنشت ويخدم القرى التابعة لها

- مقر الشركة بالواحدة المحلية بالبليدة ويخدم القرى التابعة لها

- مقر الشركة بمحطة مياه العياط ويخدم مدينة العياط والمدينة التابعة لها

- مقر الشركة بالوحدة المحلية طهما ويخدم طهما والقرى التابعة لها

- مقر الشركة بالوحدة المحلية المتانيا ويخدم المتانيا والقرى التابعة لها

- مقر الشركة بالوحدة المحلية ميت القائد ويخدم ميت القائد والقرى التابعة لها

- مقر الشركة بالوحدة المحلية طهما ويخدم طهما والقرى التابعة لها

- مقر الشركة بالوحدة المحلية القطورى ويخدم القطوري والقرى التابعة لها

مركز الصف

يخدم المناطق الآتية:

مقر الشركة بمحطة مياه الصف ويخدم الوحدات المحلية «مدينه الصف - وحده الودي - وحده الاقواز - وحده غمازة الصغرى - الاخصاص - الشوبك» والقرى التابعة لها.

مركز أطفيح

يخدم المناطق الآتية:

مقر الشركة يقع بمحطة مياه صول ويخدم الوحدات المحلية «أطفيح – القبابات – كفر قنديل – الكدايه- منيل السلطان – صول –البرمبل» والقرى التابعة لها.