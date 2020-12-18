النصر للتصدير توقع عقد تشغيل «جسور» لتوفير خدمات التجارة الخارجية

تسعى الحكومة المصرية إلى استعادة الدور المفقود لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى الشركات إحدي شركات قطاع الأعمال العام، عبر التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية بعد أن دشنت مشروع جسور في العام الماضي، حيث يهدف مشروع جسور إلى توفير حزمة متكاملة من خدمات التجارة الخارجية، خصوصًا في الدول الإفريقية.

عقد بين الشركة «وأجيلتي مصر» لإدارة الخدمات

وقّعت شركة النصر للتصدير، أمس الخميس، عقد مع شركة «أجيليتي مصر» للملاحة والشحن، لإدارة وتشغيل سلسلة الخدمات التي يقدمها مشروع جسور في حضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وأوضح «توفيق»، أن الوزارة كانت حريصة على اختيار أحد مشغلي الخدمات أصحاب الخبرة الدولية لإدارة وتشغيل سلسلة خدمات مشروع جسور، الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام في يوليو 2019 لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية، والتي تشمل النقل البري للبضائع، والتخليص الجمركي والتجميع، والنقل البحري للبضائع، والتخزين، والتأمين.

وتابع، أن شركة النصر للتصدير والاستيراد، كانت تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية ولذلك تم اختيار مجلس إدارة جديد يعمل بفكر القطاع الخاص، ووضع استراتيجية للتطوير ونموذج عمل قائم على الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية والتوسع في جميع أنحاء العالم، وإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة في مجال خدمات التجارة الخارجية.

وأشار «توفيق»، إلى اختيار فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة، مع مراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز في الدول المحيطة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية في الخارج.

ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى الانتهاء من تصميم «كتالوج إلكتروني» لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتوقيع اتفاقيات تعاون في هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي – مصر، إن موقع مصر الاستراتيجي بين المسارات التجارية العالمية يجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا وبوابة للقارة الأفريقية، مضيفًا أن دور الخدمات اللوجيستية كبير حيث أنها عامل أساسي لنجاح التبادل التجاري بين الدول ومساعدة الشركات على التوسع في أسواق جديدة.

وأشار إلى خبرة «أجيليتي» الإفريقية في القارة السمراء، موضحًا أن لديها عمليات راسخة في 100 دولة حول العالم.