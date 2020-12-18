الفائز بوسام أفضل أجنبي في العمل الاجتماعي باليابان: أهدي الجائزة لمصر

قال الدكتور حسين الزناتي، الأستاذ بجامعة كيتامي في اليابان، والفائز بوسام أفضل أجنبي في العمل الاجتماعي والدولي، وصاحب طريقة الزناتي أو «الزناتي ستايل» في التعليم، إن المجالس المحلية في اليابان هي المنوطة بترشيح الأشخاص للفوز بهذه الجائزة، وهي لها طابع خاص، لأنهم يرشحون من يعملون لمدة 20 سنة، معربا عن سعادته بالفوز بها، والتكريم من الحكومة اليابانية ليكون المصري والعربي الأول الذي يحصل على هذا التكريم.

إهداء إلى مصر

وأضاف «الزناتي» في اتصال هاتفي مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، أنه فور فوزه بالجائزة تحدث إلى والدته التي يشعر بالامتنان والفضل تجاهها، حيث إنه من محافظة المنيا، مؤكدا أنه يهدي الوسام إلى مصر كلها.

وتابع الأستاذ بجامعة كيتامي في اليابان، أن وجوده في منطقة تعتبر على حدود اليابان، ويحصل على الجائزة، فهذا أمر يسعده كثيرا.

حصول الزناتي على الوسام

وفاز الدكتور حسين الزناتي، منذ أيام قليلة، بوسام أفضل أجنبي في العمل الاجتماعي والدولي باليابان من الجمعية الوطنية للأعمال الحسنة تحت رعاية أسرة امبراطور اليابان.

ماذا قدم الزناتي؟

جاء ذلك بعد أن قدم «الزناتي» العديد من المبادرات الخاصة بالتعليم والسياحة، وغيرها من المجالات الإنسانية، ومنها إطلاق برنامج التعاون الكشفي بين كشافة اليابانية والمصرية، وإنشاء أول كاتلوج سياحي رقمي عن محافظة المنيا لتنشيط السياحة كما قام بمشاركة في برنامج التعاون الأكاديمي بين الجامعات اليابانية وجامعات الصعيد، وإطلاق برنامج الإيخاء التعليمي بين مدارس اليابان ومدارس مصر، وبرنامج أصحاب في الإنسانية والسلام بين أطفال اليابان واطفال المنيا، وإنشاء معارض لمصر بالمدن اليابانية، وإنشاء أول معرض مستدام لمعالم المنيا داخل 20 مدرسة باليابان، والمساهمة في برنامج المعايشة للاعبي الكرة اليابانين في النادي الأهلي.