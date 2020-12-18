أمير المصري: بلدنا أعظم من أي بلد.. وعيطت لما قريت سيناريو «ليمبو»

قال الفنان أمير المصري، بطل فيلم «ليمبو»، إنه لا يشبه شخصية «رمزي» التي أداها في فيلم «مبروك أبوالعلمين حمودة» في الحقيقة، ولكنه أهدأ منه قليلا، مشيرا إلى أن أحد الممثلين في هوليود كان مرشحا لدوره في فيلم «ليمبو»، ولكن الدور انتهى إليه، موضحا أنه كان مترددا جدا في الانضمام لفيلم يتحدث عن اللاجئين، حيث إن البطل مضطر لترك بلده، موضحا: «عايزين نقول في الفيلم إننا كعرب مش عايزين نسيب بلدنا.. لأنها أعظم بكتير من أي بلد.. وأنا لما قريت الورق والسيناريو عيطت».

قصته مع جون ستيورات

وأضاف «المصري» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنه تخرج من معهد تمثيل في لندن، مشددا على أن المعهد لا يعلم التمثيل ولكن «تكنيك» الوقوف أمام الكاميرا، وعندما عمل مشروع تخرج طلبوا منه أن يلتقي مع «جون ستيورات»، وعندما رآه سأله: «عندك شورت؟؟ أصل الدور في الأردن والجو حر وهتحتاج شورت»، وأخبره أنه حصل على الدور في الفيلم.

المصري: شبرا ليها علاقة بالعالمية

وتابع أنه ولد في البحر الأعظم، وعاش في منطقة شبرا، مضيفا بسخرية: «فيه حاجة في المية في شبرا ليها علاقة بالعالمية»، وكنت خجول جدا، ووالدته كانت تذهب به إلى بعض الورش ليتخلص من هذا الخجل، وأحب فكرة الظهور أمام الجمهور، مشددا على أن التمثيل ليس عملا ثابتا، وبالتالي ذهب إلى المدرسة للتعليم أثناء العمل في التمثيل أيضا.

وحاز فيلم Limbo، على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأدا التمثيلي القوي، وكتبت مجلة Hollywood Reporter: «قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo».