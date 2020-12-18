أمير المصري: ذهبت إلى السجن.. وعملت في الفن عن طريق الصدفة

قال الفنان أمير المصري، بطل فيلم «ليمبو»، إن والديه مصريين يعملون في إنجلترا، موضحًا أن عمله في فيلم «مبروك أبوالعلمين حمودة» مع الفنان الكبير محمد هنيدي جاء صدفة، بعد لقائه مع الفنان العالمي عمر الشريف الذي نصحه بالتوجه إلى مصر لأنها سوف تدعمه في مسيرته الفنية، كما طلب منه أن يحضر عرضًا خاصًا لأحد أفلامه بدلا منه.

العمل مع محمد هنيدي

وأضاف «المصري» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «أهلي عملي مع الفنان محمد هنيدي كان حظ، وصدفة، حيث كان والدي في فرنسا في هذا الوقت، والتقيت الفنان عمر الشريف، وتحدثت معه، وسألته عن طريقة الوصول إلى العالمية فنصحني بالعودة إلى مصر لأنهم سوف يدعمونني هناك».

طلب من عمر الشريف

وتابع: «عمر الشريف طلب مني أن أحضر العرض الخاص لفيلمه (حسن ومرقص) في فرنسا بدلا منه، وبالفعل ذهبت، والتقيت المؤلف يوسف معاطي، الذي أعجب بلهجتي الإنجلزية، ورشحني لدور (رمزي) في فيلم (رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة)، وبعدها سافرت إلى مصر وعملت الدور».

وأكد أن الفنان محمد هنيدي يساعد الفنانين الآخرين، موضحا: «هنيدي بيحب يرفع اللي قدامه، ويلمعه».

الذهاب إلى السجن

وشدد على أنه درس علم النفس في بريطانيا، وتخصص في الجريمة، مضيفا: «أنا روحت السجن»، لترد الإعلامية منى الشاذلي: «أنت خطر».

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنان أمير المصري، بطل فيلم «ليمبو»، الذي قال إنه لا يشبه شخصية «رمزي» التي أداها في فيلم «مبروك أبوالعلمين حمودة» في الحقيقة، ولكنه أهدى من هذا قليلا، مشيرا إلى أن أحد الممثلين في هوليود كان مرشحا لدوره في فيلم «ليمبو»، ولكن الدور انتهى إلى اختياره ليقوم به.