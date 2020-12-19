منتجة «200 متر»: أنا فلسطينية تحب مصر.. وفخورة بحصول فيلمي على 4 جوائز

قالت مي عودة، منتجة فيلم «200 متر»، تعليقا على مشهد القفز في مهرجان الجونة السينمائي، عقب إعلان فوز الفيلم بجائزة المهرجان: «أنا اتخضيت لما شوفت نفسي بعدين، وهذه كانت قفزة الفرحة، حيث كنا ننتظر إعلان النتيجة، وننتظر قيمتها المادية أيضا»، موضحة أن فترة عمل الفيلم كانت فترة تحضير، وكان كل شئ مدروسا، وخلال سبع سنوات هي فترة العمل في الفيلم استعدوا لكل شئ.

عودة: أنا فلسطينية تحب القاهرة

وأضافت «عودة» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنها ممثلة فلسطينية، ولكنها تحب القاهرة، خاصة أن لديها العديد من المشاريع السينمائية، ودائما تحب المجئ إلى مصر، ومشاهدة الأفلام المصرية.

حصول الفيلم على 4 جوائز

وتابعت، أنهم يفتخرون بحصول الفيلم على 4 جوائز في مهرجانات عالمية، وهي جوائز الجمهور، إضافة إلى جوائز أخرى، والفيلم مرشح لجائزة «الجولدن جلوب»، مؤكدة أن الفيلم يعرض في سينما «زاوية» في القاهرة اعتبارا من يوم 16 ديسمبر، متمنية أن يشاهد المصريون الفيلم.

«عودة» تشيد بفنان مصري

وتحدثت عن الفنان أمير المصري، بطل فيلم «ليمبو»، وقالت إن أمير المصري «فخر الصناعة المصرية».

وتدور أحداث فيلم «200 متر» عن عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب المحتل، وفي أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى 200 متر عن والده، إذ يحاول الأب الوصول إليه، لكنه يحتاج إلى السفر في رحلة تمتد إلى 200 كيلو متر.

وحظى الفيلم الفلسطيني «200 متر» بحضور كامل العدد، في أول عرض تجاري له بمدينة القاهرة، في سينما زاوية، وحضر مؤلفه ومخرجه أمين نايفه، والمنتجة مي عودة، ندوة عقب انتهاء الفيلم لمناقشته، إذ نال تصفيق حاد وإشادات عديدة من الجمهور والنقاد.