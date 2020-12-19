مخرج «200 متر»: بحب محمد صلاح.. وبسببه دخلنا الكرة في الفيلم

قال المخرج أمين نيفة، مخرج فيلم «200 متر»، إنه ليس الشخص الموهوب العبقري، ولكن الفضل والشكر لمن دعموه، مشيرا إلى أن قصة الفيلم حقيقية وواقعية، وتتحدث عن الجدار الذي بنته إسرائيل وفصل بعض المناطق الفلسطينية بعضها عن البعض.

فكرة الجدار الإسرائيلي

وأضاف «نيفة»، في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «الجدار الفلسطيني عمره 15 سنة، وليس عمره طويلا كما يقال، وأنا امتنعت عن زيارة عائلتي، وعندما درست سينما كان هذا المشروع هو أول شئ أرغب في الحديث عنه، وأنا أعيش في منطقة (عرعرة)، وانحرمت من المعيشة مع عائلتي في الضفة الغربية».

وتابع مخرج فيلم «200 متر»، أنه بعد الحصول على جائزة مهرجان الجونة السينمائي، اتصل بوالده، والذي أخبره أنه بكى لحظة الحصول على الجائزة.

العمل في مصر وظهور محمد صلاح

وأوضح أنه عمل مونتاج الفيلم في القاهرة لمدة ثلاثة شهور، وخرج من مصر قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يحب محمد صلاح «مثل كل الناس»، ونظرا لأنه يتم الحديث دائما عن الكرة، فقرر أن يدخل الموضوع في الفيلم.

الجدير بالذكر، أن فيلم «200 متر» هو فيلم فلسطيني، يتم عرضه في أول عرض تجاري له بمدينة القاهرة، في سينما زاوية، وهو يناقش قضية عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب المحتل، وفي أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى 200 متر عن والده، إذ يحاول الأب الوصول إليه، لكنه يحتاج إلى السفر في رحلة تمتد إلى 200 كيلو متر.

وقالت مي عودة، منتجة فيلم «200 متر»، إنها ممثلة فلسطينية، ولكنها تحب القاهرة، خاصة أن لديها العديد من المشاريع السينمائية، ودائما تحب المجيء إلى مصر، ومشاهدة الأفلام المصرية، وهم يفتخرون بحصول الفيلم على 4 جوائز في مهرجانات عالمية، وهي جوائز الجمهور، إضافة إلى جوائز أخرى، والفيلم مرشح لجائزة «الجولدن جلوب».