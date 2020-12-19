طفلة بين «الحياة والموت» في المحلة.. سقطت من الطابق الثالث

شهدت منطقة الجمهورية التابعة لحي ثان بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، إصابة طفلة بكسور متفرقة إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار سكني بذات المنطقة.

وجرى نقل الطفلة إلى قسم الطوارئ بمستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى بلاغا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطه ثان المحلة إشارة من مستشفى المحلة العام، باستقبال طفلة مصابة بكسور متفرقة بالجسم ونزيف في المخ وكسر بالجمجمة ونقلها إلى غرفة الرعاية الحرجة.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء هيثم عطا حكمدار مركزي المحلة وسمنود والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الحادث، لاتخاذ إجراءاتها حيال الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطه ثان المحلة، أن طفلة تدعى "وعد" سقطت من الطابق الثالث بمنطقة الجمهورية بقسم ثان المحلة ، لدى اختلال توازنها بشكل مفاجئ، وجرى نقلها للمستشفى للعلاج.

وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة، في أقوال البلاغ الرسمي، بأن الطفلة حالتها متأخرة وجرى حجزها حسب توصيات الأطباء داخل العناية المركزة.

في المقابل، طالبت أسرة الطفلة مسئولي مديرية الصحة تحت قيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بضرورة إجراء عملية جراحية نادرة لإنقاذ حياة الطفلة على نفقة الدولة، نظرا لتدهور حالتها الصحية وسعيا في إنقاذ حياتها قبل فوات الأوان.

وناشدت أسرة الطفلة بتوفير سبل الرعاية العلاجية لابنتهم بسبب توقف إجراء عمليات جراحية بسبب أزمة كورونا على مستوى المستشفيات العامة وإيجاد أماكن في مستشفيات جامعية بديلة متخصصة في إجراء عمليات المخ الجراحية النادرة - على حد قولهم.