صور.. 19 قطعة أثرية نادرة للبيع بصالة مزادات بلندن ومطالب باستعادتها

مجموعة نادرة من الآثار المصرية الفرعونية يبلغ عددها 19 قطعة أثرية عرضتها صالة مزادات «سوزوبي» للبيع، وذلك بعد أيام من مزاد لصالة مزادات «كريستيز» والذي ضم 75 قطعة، بينها 13 قطعة آثار مصرية، تنتمي للعصر المتوسط، والبطلمي والحديث، وفترة العمارنة، وبيعت بعض القطع منها بأسعار تجاوزت 700 ألف جنية إسترليني في ظل توقعات أن يصل عائدات بيعها إلى مليون و169 ألف جنيه إسترليني.

وشملت القطع النادرة بالمزادين، قطع لقائد الجيوش في عصر الدولة القديمة، وهرم فريد، وقناع من العصر المتأخر، وعدد من القطع الأثرية المصرية تنتمى لعصور مختلفة، من بينها تمثال لابنة الملك المصري إخناتون، وتمثال لقط من البرونز.

وقال بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن مزاد سوزوبي الأخير ضم قطع أثرية مصرية لا تقدر بثمن عرضت بأثمان بخسة بالمقارنة بقيمتها وندرتها وتفردها، منها جرة من المرمر مصرية تعود إلى عصر الأسرة الأولى/الثانية 2965-2750 ق، عرضت بـ4000 جنيه إسترليني، وهي من شكل إسطواني متوهج، يبلغ ارتفاعه 25.5 سم، وتمثال مصري من الحجر الجيري متعدد الألوان لقائد الجيوش المصرية «حيم مين» الأسرة السادسة 2360-2195 ق، مكتوب عليه «أمين صندوق الرب، المشرف على الجيش، مقدس عند الرب»، جالسًا على كرسي مرتفع الظهر منقوش على الجانبين بأسمائه وألقابه، ويداه مرتكيتان على ركبتيه، ويرتدي نقبة قصيرة مطوية وشعر مستعار من تجعيد الشعر شبه المنحرف، ووجهه ذو ذقن بارزة، وشفاه محددة، وأنف أكويلين قليلاً، بقايا صبغة حمراء على الجسم وصبغة سوداء على شعر مستعار ويبلغ ارتفاع 48.3 سم.

بجانب ذلك، عرض هريم من الحجر الجيري المصري من الدولة الحديثة يبلغ ارتفاعة 33 سم، عبارة عن منحوتة بارزة على أحد جوانبها داخل مشكاة مستطيلة مجوفة عليها صورة واقفة لحورس مرتديًا قفلًا جانبيًا، وهو عمود من الكتابة على كلا الجانبين بأوزوريس.

أما القطعة الأندر بحسب «الشماع»، فهي قناع مومياء خشب مصري لفتاة من الأسرة المتأخر 22 إلى 24 وعرضت بسعر من 100 إلى 150 ألف جنية إسترليني، وهو سعر لا يتناسب مع تلك القطعة الفريدة والملامح الفنية التي لم نعهدها في هذا العصر المتاخر من الوجه البيضاوي العريض، والذقن المدمل، والفم المنحوت بدقة بزوايا دائرية عميقة وشفتين محددتين، وأنف مستقيم، وعينان واسعتان مع حواجب طويلة مقوسة بدقة وخطوط التجميل المطلية باللون الأسود.

وطالب الشماع وزارة السياحة والآثار بوقف بيع تلك القطع والمطالبة بسندات خروجها من مصر خاصة وهي قطع لا تقدر بثمن.