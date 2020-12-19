وزيرة التخطيط: نسعى للتوسع في قطاع الاتصالات بنسبة 300%

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا القطاع، فهناك توسع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 300%.

توطين الصناعات التحويلية

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات، أنه بصفة عامة يأتي قطاع الصناعة وخصوصا الصناعات التحويلية من بين القطاعات الرئيسية التي تركز عليها الدولة جهودها لتحقيق النمو المستدام.

وتابعت أن هناك ضرورة لتوطين صناعات المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلي تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة القطارات ومستلزمات السكك الحديدية والأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغيرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمي بالنفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

تبني إستراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

وأكملت أنه في ضوء التغيرات التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقا لرؤية مصر 2030 تتبني الحكومة إستراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وجاري العمل على تحقيق 30% من مشروعات هذا العام في خطة الدولة، ونصل إلى 100% في خلال 3 سنوات.

مصر في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية

وأكدت أنه سيتم تعميم هذه المعايير بالتعاون مع القطاع الخاص حيث ألقت هذه المعايير قبولا كبيرا لدي القطاع الخاص، وجاءت مصر في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية، ويأتي ضمن الأولويات اهتمام الدولة بتوطين التنمية أو ما نطلق عليه «التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة»، والذي يهدف الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقا لفكرة الاستهداف التي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.