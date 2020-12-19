حصر المساجد والكنائس بالغربية لتركيب القطع الموفرة للمياه

أعلن المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، تشكيل لجنة لحصر جميع المساجد الأهلية والكنائس على مستوى المحافظة؛ لتفعيل وتطبيق منظومة القطع الموفرة لاستهلاك المياه.

الحصر يستهدف تحديد إجمالي المساجد والكنائس

وأشار رئيس الشركة، إلى أن الحصر يستهدف تحديد إجمالي المساجد والكنائس غير المتوافر بها القطع الموفرة للمياه؛ وذلك تمهيدا لتغيير النظام بها وتركيب القطع الموفرة للاستهلاك وذلك عقب الانتهاء من أعمال الحصر من قبل اللجنة المشكلة.

جدير بالذكر، أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ( المساجد الأهلية - الكنائس).

رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الفروع

وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة ما زالت في وضع رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الفروع تحسباً لسقوط أي أمطار، لافتا إلى أن رجال الصرف الصحى بالشركة قاموا بكسح وشفط مياه الأمطار من أسفل الأنفاق والكبارى والأماكن المغمورة بالمياه بالتعاون مع مديرى الأحياء والمراكز على مستوى المحافظة.

تركيب قطع موفرة للمياه بدور العبادة بسوهاج

من ناحيته، أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة أنه جارٍ تركيب قطع موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس.

وأشار البدرى إلى أن القطع الموفرة تساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% وأنه تم اختيار دور العبادة لأنه يكثر استخدام المياه بها وأن تلك القطع توفر كمية كبيرة من المياه المهدرة.