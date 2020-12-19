دخول محطة معالجة صرف صحي القنطرة للخدمة بعد انتهاء أعمال الصيانة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحي القنطرة غرب ودخولها الخدمة، بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، حيث تم إحلال وتجديد منظومة فصل الرمال وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائى، ومنظومة حقن الكلور وأحواض تخفيف الحمأه، ما يؤدي إلى ارتفاع جودة المياه المعاجلة، وخروج مياه مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية.

الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمحطة مياه عين غصين

وأكد «عصمت»، على الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمحطة مياه عين غصين «الكرنك» بسعة 30 لتر ثانية، والتي شملت أعمال الصيانة ورش ودهان الحاويات، وفلاتر المياه، وتغيير الوسط الترشيحى الخاص بالفلاتر، وصيانة لوحات الكهرباء، وعمل الصيانة اللازمة للطلمبات المرشحة والعكرة والفلاتر، لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات.

غسيل الخط وإعادة ضخ المياه للأهالي بالأماكن المتأثرة

وأضاف، أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط مياه 600 ملى بمنطقة القنطرة غرب والمغذى لقرية الروضة وأبوخليفة، وشرق قرية النصر بطول 33 مترًا من اسبيستوس إلى Pvc ، كما تم غسيل الخط وإعادة ضخ المياه للأهالي بالأماكن المتأثرة.

الانتهاء من أعمال ربط خط مياه العكرة

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء من أصلاح كسر بخط 2 بوصه بعمارة 6 بـ960 وحدة بمدينة المستقبل، وإصلاح كسر 2 بوصة بعمارة 69 بمساكن مبارك بالمستقبل، والانتهاء من أعمال ربط خط مياه العكرة قطر 400 مم بمحطة UF المحسمة، وتطهير البيارة بها، بالإضافة إلى إصلاح كسر مياه 4 بوصة بقرية المحسمة، وكسر 4 بوصة بقرية الوادي الأخضر.

زيارة ميدانية لطلبة جامعة قناة السويس

وقامت الشركة بتنظم زيارة ميدانية لطلبة الفرقة الثانية بكلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس لمحطة معالجة صرف صحي سرابيوم.

وبدأت الزيارة بتعريف الطلبة بمراحل معالجة الصرف الصحى بمحطة سرابيوم، والتي تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة، وتبلغ طاقتها الفعلية 180000 متر مكعب في اليوم بنظام المعالجة الثنائية، والتعريف بمراحل المعالجة بطريقة جيدة وفعالة.