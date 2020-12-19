«دينا» عن كُره طارق الشيخ لراقصات الأفراح: «عنده حق محدش يقدر يشوفهم»

«أكره وجود الراقصات في الأفراح وأحاول الابتعاد عنهم».. رأي صادم كشف عنه المطرب الشعبي طارق الشيخ، إزاء وجود الراقصات في حفلات الزفاف التي يحييها يوميا في المناطق الشعبية.

وقال الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه يحاول الاندماج مع المعازيم حال وجود راقصة شعبية، حيث يقوم بالابتعاد عنها والتركيز مع أغنياته وتفاعل الناس معه، مضيفا أن الحضور أحيانا يركزون مع الراقصة التي تكون بلا ملابس في أحيان كثيرة، بحسب قوله.

وصنّف رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأي طارق الشيخ تحت بند التصريحات الصادمة، خاصة وأن موسيقى أغنياته تحتمل الرقص عليها.

«الوطن» تواصل مع الراقصة دينا، لمعرفة رأيها في هذا التصريح فقالت، «عنده حق، ولا يمكن توجيه اللوم إليه، لأنه لابد أن يكره نوعية الراقصات التي يراها في الأفراح الشعبية، فأنا شاهدتهم بشكل شخصي وأراهم ليسوا براقصات من الأساس، ويجب عدم إدراجهم في هذه المهنة من الأساس».

وتابعت، «دول حاجة غريبة ملهاش وصف، وحاجة محدش يقدر يشوفها أساسا، وأتمنى انتهاء هذه الظاهرة في أقرب وقت، لأن هؤلاء الراقصات يسيئون لمهنة الرقص الشرقي».

وفي سياق مختلف، أكدت دينا أنها ستنتهي من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل «سكن البنات» للمخرج محمد النقلي، اليوم السبت، داخل جمعية عرابي، مشيرة إلى أنها تعتز بهذه التجربة التليفزيونية التي تلقت عنها ردود فعل إيجابية منذ انطلاق عرضها.

وأوضحت أن المسلسل سيحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة في عرضه الثاني علي إحدي الفضائيات المصرية، خاصة وأنه يناقش العديد من القضايا المجتمعية التي تهم المواطن المصري والعربي.

ويشارك في بطولة «سكن البنات» وفاء عامر، آيتن عامر، منة فضالي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ألفت عمر، شيما الحاج، حسني شتا، شمس، إلهام عبدالبديع وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.