تفاصيل الاعتداء وسرقة طالب هندسة بواسطة كلب مفترس في إمبابة

قررت النيابة العامة حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويع طالب الهندسة بـ"كلب مفترس" وسرقة متعلقاته تحت ضغوط الهجوم عليه بالكلب، الذي تسبب في إحداث إصابات بالغة في جسده.

واتهم الشاب محمود حسن علي، 22 سنة، المتهم «عمرو» وشهرته «عِنبه»، و«كريم صلاح»، بسرقة مبلغ مالي كان بحوزته، وهاتف محمول، خلال سيره أمام موقف البوهي في إمبابة.

التقرير الطبي يكشف إصابة طالب الهندسة

وقدم المجني عليه محمود حسن على محمد، 22 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، تقريرًا طبيًا للنيابة العامة، أثبت وجود «عضة» كلب في قدمه ويده اليسرى وساعده أيضًا، وبسؤال شهود العيان، أقروا بما جاء على لسان المصاب، وأنهم شاهدوا المتهمين، وهما يحيطان بالشاب ويهجمان عليه بالكلب، وعندما سألوهما عن أسباب ذلك، أخبروهما بوجود خلافات سابقة بينهم، لذلك قرروا عدم التدخل بينهم.

وبعد ساعات من الجريمة، تمكنت المباحث من ضبط المتهم الثاني، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الرئيسي، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 25791 لسنة 2020 قسم إمبابة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، ونسبت النيابة تهمة الترويع والسرقة وقررت حبسه وضبط واحضار المتهم الهارب.

بدأت الواقعة بتلقي المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى المركزي، مفادها استقبال محمود حسن على محمد، 22 سنة، طالب بكلية الهندسة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، بادعاء اعتداء آخرين عليه، مستخدمين كلب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وتجري النيابة العامة جهودا كبيرة لملاحقة المتهم الهارب، تمهيدا للقبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق معه في جريمته، بتهم البلطجة والسرقة والترويع.