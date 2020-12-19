بمشاركة رئيس الوزراء.. انطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربي افترضيا الأربعاء

تنتطلق فعاليات الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي افتراضيا يوم 23 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وبحضور محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، بمتابعة عن بعد من أكثر 3000 شخصية من نخبة القيادات والمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام في المنطقة العربية.

المنتدى يتناول الاتجاهات المستقبلية للإعلام في المنطقة

ويُسلط المنتدى المُقام عن بُعد هذا العام تحت شعار «الإعلام العربي: المستقبل.. رقمي»، الضوء على جملة من الموضوعات المهمة المرتبطة بآفاق العمل الإعلامي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة مع استعراض حلول واستراتيجيات التحوّل إلى البيئة الرقمية، وسبل الاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة فيما يتعلق بالاتصال ومنصات بث المحتوى والمعلومات، استمرارًا لدور المنتدى في رصد المقومات اللازمة للارتقاء بمضمون ورسالة الإعلام العربي بوضع المشاركين والمتابعين أمام مجموعة من الحقائق المهمة حول واقع الإعلام ومستقبله، بما يخدم في بناء تصورات جديدة للمشهد الإعلامي العربي خلال المرحلة المقبلة.

يأتي شعار المنتدى هذا العام مُعبِّرا عن واقع «صناعة الأخبار» المتأثّر بالأوضاع العربية والقضايا الدولية والعالمية القائمة والتي تسببت في إحداث حالة لم يسبق لها مثيل من عدم اليقين، إذ أضحى المتلقّي يعتمد بنمط متزايد على المنصات البديلة مع الابتعاد عن الوسائل الإعلامية التقليدية المعروفة، لا سيما أن مفهوم تطوير المحتوى تبدّل واتسع نطاقه ليشمل انشطة أخرى لم تُصنَّف من قبل ضمن قطاع الإعلام، ليواصل المنتدى مسيرته في تحفيز حوار مهنيّ بنّاء غايته الوصول بإعلامنا العربي إلى أوج مستويات الإجادة والإتقان في تقديم رسالة نافعة تخدم المتلقّي وتساند تطلعاته وتعينه على مواكبة المتغيرات المتسارعة المحيطة به.

وتحظى الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، والدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، ومايكل فريدنبرج، رئيس وكالة رويترز للأنباء إلى جانب لفيف من خبراء العمل الإعلامي العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية العالمية، والمعنيين بالشأن الإعلامي في المنطقة.