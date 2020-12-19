المخرج هاني حمدي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المخرج هاني حمدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بفيروس كورونا، وكتب: «الحمد لله على كل حال إيجابي كورونا.. دعواتكم».

وبمجرد إعلان «حمدي» خبر إصابته، انهالت عليه التعليقات من الوسط الفني متمنيين له الشفاء العاجل، ومن أبرزهم راندا البحيري ومدحت تيخة.

واحتفل المخرج السينمائي هاني حمدي أغسطس الماضي بتصدر فيلمه «ساعة رضا»، تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

«ساعة رضا» من إنتاج أحمد السبكي، وبطولة أحمد فتحي ودينا فؤاد وآيتن عامر وهالة فآخر وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام، وتأليف هشام يحيى، وإخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

المخرج هاني حمدي بدأ بإخراج عدد من الكليبات المطربين الشباب مثل «شذي وعمرو مصطفي»، وبعدها قام بإخراج عدد من الافلام السينمائية منها فيلم «30يوم في العز»، وتدور أحداث الفيلم داخل السجن، حيث يساعد «الغزولي» «عدوي» و«سلوكة» و«عطوة» و«منسي» و«سيد بلكونة»، على الهروب من السجن في سبيل القيام بمهمة تستغرق 30 يومًا، وهي استعادة الملهى الليلي الخاص بصديقته شفيقة، والذي ورثته عن زوجها الراحل، وتتنازع عليه مع ابن زوجها الذي يحاول القيام بأي شيء لإزاحتها من طريقه.

«30 يوم في العز» من بطولة أحمد فلوكس، وصوفينار، وسليمان عيد، وشيماء سيف، وسعد الصغير، ومحمود الليثي، وهو من تأليف سيد السبكي وإخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

كما اخرج فيلم «أمان ياصاحبي» لسعد الصغير وصوفينار وشيماء سيف ومحمود الليثي وبدرية طلبه، ولاقت هذه الأفلام نجاحًا كبيرًا وقت عرضها في دور العرض وحققت إيرادات عالية.