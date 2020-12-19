رئيس جامعة حلوان: عدد الطلاب في كل لجنة لن يتخطى 50 بسبب كورونا

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن كافة الجامعات المصرية تسير وفق إطار منظومة المجلس الأعلى للجامعات من ناحية مواعيد الإمتحانات وتنظيم الإمتحانات حسب الرؤية التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بينما هناك هامش اختلاف بسيط من جامعة لأخرى في مواعيد الامتحانات حسب ظروف الجامعة، موضحًا أن مواعيد الامتحانات في الظروف العادية قبل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» كانت تحتاج على الأقل لأسبوعين.

رئيس جامعة حلوان: الدراسة تسير بشكل منتظم ونحافظ علي الإجراءات الاحترازية

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن الظروف الراهنة بسبب كورونا تحتاج إلى مساحة أكبر من الوقت للعمل على تيسير الامتحانات وقت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض بين الطلاب، وأنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لن يتخطى عدد الطلاب المسموح بهم في اللجنة من 35 إلي 50 طالب مع مراعات كافة الإجراءات الإحترازية التي فرضتها الدولة.

كنا من أفضل الجامعات الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب

وأكد رئيس جامعة حلون، أن الجامعة في نهاية العام الدراسي الماضي خاضت تجربة قوية في تنفيذ الامتحانات بصورة جيدة وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأن الجامعة كانت من أفضل الجامعات الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وخلال المحاضرات للحفاظ علي صحة الطلاب والعمل علي تيسير محاضرات وامتحانات الطلاب بصورة جيدة.

ملتزمون بنسبة حضور 50 للكليات النظرية و60% للكليات العملية

وأوضح نجم، أن الدراسة مازالت منتظمة وتسير وفق إطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 50% في الكليات النظرية وبنسبة 60% في الكليات العملية لمنع تكدس الطلاب وان الدراسة تسير حتى التاسع من يناير المقبل.