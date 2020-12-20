«الأهلي المصري» يستهدف طرح منتجات إلكترونية جديدة وارتفاع محفظة التجزئة إلى 120 مليار جنيه بنهاية نوفمبر  

قال كريم سوس، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى بلغت 120 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2020 بزيادة تخطت الـ18 مليار جنيه عن رصيد المحفظة بنهاية العام المالى السابق فى يونيو 2020، مشيراً إلى أن البنك يستهدف الوصول بالمحفظة إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

وأوضح «سوس»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن الاقتصادى»، أن البنك بصدد طرح منتجات خاصة فى مجال الحسابات المصرفية وبطاقات الدفع الإلكترونية لشريحة العملاء من الحرفيين والمهنيين والشركات متناهية الصغر التى من شأنها التوسع فى ميكنة المدفوعات ودعم توجه الدولة نحو التوسع فى السداد الإلكترونى للمدفوعات وتقليل حجم النقود المتداولة بالسوق المحلية.

وتابع «سوس»: أن البنك الأهلى يسعى إلى التوسع فى إصدار بطاقات الدفع الوطنية لجذب شرائح جديدة من العملاء غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، لافتاً إلى أن البنك أطلق منتجين جديدين للبطاقات الائتمانية (ماستركارد ورلد / ورلد إيليت) حيث تستهدف تلك المنتجات شريحة العملاء ذوى الملاءة المالية المرتفعة مع تقديم مزايا خاصة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهم، حيث يبلغ الحد الائتمانى الأدنى 150 ألف جنيه لبطاقات ورلد و250 ألف جنيه لبطاقات ورلد إيليت وبحد أقصى 750 ألف جنيه للبطاقات غير المضمنة، و1.5 مليون جنيه للبطاقات المضمنة.

ونوه بأنه يجرى العمل حالياً على إطلاق منتجات وخدمات مالية وغير مالية لشرائح كبار العملاء بشكل جديد قريباً، مضيفاً أن البنك يعمل على طرح خدمات جديدة على محفظة الفون كاش على سبيل المثال خدمة التسجيل الذاتى فى محفظة الفون كاش، خدمة تغذية المحفظة من خلال الحسابات البنكية المختلفة، خدمة تحويل مرتبات الموظفين على محفظة الفون كاش، خدمة شحن بطاقات الكهرباء عن طريق محفظة الفون كاش والعديد من الخدمات الأخرى الإلكترونية التى سيتم الإعلان عنها قريباً.

ولفت «سوس» إلى أن محفظة القروض الشخصية بالبنك قفزت إلى 93 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020 مقارنة بـ77 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 21%، كما ارتفعت محفظة بطاقات الائتمان لتصبح 7.2 مليار جنيه لعدد 1.29 مليون بطاقة ائتمان وبمعدل نمو قدره 12% خلال الفترة نفسها.

وارتفعت محفظة القروض العقارية بالبنك الأهلى المصرى إلى 9.8 مليار جنيه مقارنة بـ9 مليارات جنيه بمعدل نمو قدره 11% خلال 5 شهور، كما نجح البنك فى إصدار ما يزيد على 3 ملايين بطاقة ميزة بحصة سوقية 34% حتى نهاية نوفمبر 2020 كأول بنك مصرى يصل إلى هذا الحجم من الإصدارات لشرائح عديدة من المواطنين لم يسبق لمعظمها التعامل مع البنوك، وفقاً لتصريحات كريم سوس.

وأوضح رئيس قطاع التجزئة بالبنك، أن إجمالى عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلى نت من الأفراد بلغ 5.296 ملايين عميل بحجم معاملات 391 مليار جنيه، ومن الشركات 43 ألف عميل بحجم معاملات وصل إلى 34.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد منفذى المعاملات المالية من الأفراد 902 ألف عميل، و3206 عملاء من الشركات.

وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية «الفون كاش» وصل إلى 1.756 مليون محفظة منذ بداية إطلاق الخدمة وحتى نوفمبر 2020، حيث أتاح البنك خدمة الاشتراك بمحفظة الفون كاش للعملاء الحاليين من خلال الموقع الرسمى للبنك، مشيراً إلى أن عدد معاملات محفظة الفون كاش ارتفع بنهاية نوفمبر ليصبح 1.020 مليون معاملة مقارنة بـ757 ألف معاملة فى فبراير الماضى وقبل تداعيات فيروس كورونا، كما ارتفع حجم المعاملات المالية ليصبح 332 مليون جنيه عن شهر نوفمبر 2020 مقارنة بـ109 ملايين جنيه فى فبراير 2020.