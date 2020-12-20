خالد تاج الدين: إصابة عمرو مصطفى بـ كورونا

أعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين إصابة المطرب والملحن عمرو مصطفي بفيروس كورونا.

وكتب خالد، عبر حسابه على فيسبوك: «أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى بوستيف (إيجابي) كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله».

وطرح عمرو منذ يومين أغنيته الجديدة "كانت أيام" كلمات تامر حسين وتوزيع تيم.

ومنذ أيام هاجم الفنان عمرو مصطفى عددا من المطربين بسبب هجوم الجمهور عليه في عدد من الآراء عبر حسابه على فيسبوك وكتب عمرو «طبعا أنا مقدر طبعا فشل الزملاء بعد نزول ألبوماتهم بس ده مش معناه إن كل حيوان عنده شوية لجان على الفيسبوك يدخلوا عندي الصفحة يستظرفوا مش عجبك الصفحة اخرج منها لكن تدخل تحارب شغل غيرك معناه ان معلم على دماغكم جامد قوي وعموما الأغنيه نازلة بالكتير يومين وأنا عارف إنها جامدة قوي معلش هارد لك لشغلكم وعلى فكرة ان مش بعمل إعلان بجنيه واحد لأن واثق من شغلي مليون في المية بس انتم بتعملوا ملايين مشاهدات ومحدش سامع حرف في الشارع».

وأضاف: «أنا بشتغل لمزاجي الشخصي الآن عاجبك المحتوى خليك في الصفحه مش عاجبك امشي من الصفحة لكن تدخل تشتم وتنزل من مستوى المحتوى يبقى انت محروق بس».