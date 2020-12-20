العثور على جثة مريض نفسي غريقا بترعة في الدقهلية

عثر أهالي مركز أجا بمحافظة الدقهلية على جثة سائق توك توك، غريق في ترعة، بعد 24 ساعة من غيابه عن أسرته، التي أكدت أنه يعاني من مرض نفسي.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمياه ترعة «الرياح التوفيقي» المارة أمام قرية «شيوة » دائرة مركز أجا.

وانتقل إلى مكان الواقعة كل من ضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وبمناظرتها والفحص، تبين أن الجثة للمدعو محمد خيري محمد علي، 35 سنة سائق توك توك، مقيم بقرية «ميت إشنا» بدائرة مركز أجا يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى أجا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال كل من هبة صلاح أحمد، 33 سنة ربة منزل، زوجة المتوفى، وعلاء خيري، 39 سنة عامل، شقيق المتوفى، ويقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، قررا بأن المذكور يعاني من حالة نفسية سيئة وأنه خرج من المنزل منذ 24 ساعة ولم يعد.

وأضافا بأنهما لم يقوما بتحرير محاضر بغيابه، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاته أو يشتبه فيها جنائيا.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 9053 لسنة 2020 إداري مركز أجا، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، سجل قسم شرطة جمصة، غرق عامل علي شاطئ جمصة عندما نزل مع زملائه إلي المياه مع اثنين من زملائه إلي المياه أثناء تنزههم علي الشاطئ إلا أنه غرق لعدم إجادته السباحة .

ووصلت المدعو إبراهيم سعد عبدالسلام حسن إبراهيم، 25 سنة عامل، ومقيم بقرية شباس الملح، بدائرة مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، إلى مستشفى جمصة المركزي جثة هامدة، بادعاء حادث غرق، وبسؤال زملائه في محضر الشرطة أكدوا بأنهما والمتوفى يعملون بمجال المعمار بمدينة جمصة، وحال سيرهم على شاطئ مصيف جمصة للتنزه، قاموا بالنزول للاستحمام بمنطقة اللسان، إلا أن الغريق لعدم إجادته للسباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.