طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي والفئات المستفيدة والمستثناة

معاش الضمان الاجتماعي، خدمة سعودية تهدف لصرف مبلغ مالي شهري لإعانة السعوديين المقيمين داخل المملكة على تكاليف الحياة وسد احتياجات الأسرة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة طريقة التسجيل والفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي، وفقا للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي السعودي.

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي

- يستفيد من الضمان الاجتماعي من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو للأثنى العاجز عن العمل (عجز دائم أو مؤقت أو معاق).

- تستفيد الأسر غير المعولة وتشمل: المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

تستفيد منه المرأة التي بلا عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

- يستفيد منه الأيتام وتشمل: يتيم/ة توفي والده، يتيم/ة مجهول الأب/ الأبوين.

- ويشترط على جميع الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي أن يكونوا ذو إقامة دائمة في المملكة.

كيفية التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي

- أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التقديم على معاش الضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للخدمات عبر خدمة معاش الضمان .

- في الحالات الاستثنائية يجب الذهاب إلى مكاتب الضمان في المنطقة التي يتبع لها المستفيد لدراسة الحالة.

الفئات المستثناه من الضمان الاجتماعي

يستثنى المرأة الأجنبية المتزوجة بسعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

خطوات تنفيذ الضمان الاجتماعي

- يجب أن ينشئ المستفيد ملفا شخصيا له حال كان مستفيدا جديدا لأول مرة، وتعبئة البيانات اللازمة كالبيانت الشخصية وبيانات العنوان والتواصل وبيانات الحساب البنكي.

- إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها.

- يقدم المستفيد الطلب ويتم متابعته من تطبيق «طلباتي» حتى اتخاذ قرار فيه.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي

وفقا للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنّ نوع المستندات المطلوبة ستظهر أمام طالب الخدمة على الشاشة خلال عملية التسجيل بناءً على فئة المستفيد.