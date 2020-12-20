الإنتاج الحربي: السيارات العاملة بالغاز ستفوق البنزين خلال 10 سنوات

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه يتوقع أن تفوق عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، عدد العاملة بالبنزين أو السولار، خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، مضيفا: «ويجب نستعد للمرحلة دي».

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، المنعقد في مركز المؤتمرات بمدينة نصر، أن الوزارة تسعى لإنتاج محركات السيارات التي تعمل بالغاز فقط، وليس الوقود المزدوج من البنزين والسولار مثلما تعمل حالياً.

خبرة في صناعة المدرعات والمركبات

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة لديها خبر في مجال إنتاج «المركبات»، موضحاً أن الوزارة تعمل على تصنيع وتجميع المُدرعات، وشاحنات النقل الثقيل من طراز «ماز».

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المنعقد في مركز المؤتمرات بمدينة نصر،

أن الوزارة تركز على العمل بمجال الصناعات المغذية للسيارات، حيث أنها شديدة الأهمية، ويجب العمل بها.

احتياطات ضخمة للغاز

وشدد الوزير على أهمية الاعتماد على الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة، مؤكداً أن مصر تمتلك كميات كبيرة جداً منه ينبغي استغلالها، سواء في عمل السيارات أو غيرها.

وتابع: «ربنا حبا مصر بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث تُقدر احتياطات الغاز بحوالي 200 تريليون قدم مكعب.. منها نحو 30 تريليون قدم في حقل ظُهر»، موضحاً أن ذلك هو السر في تحفيز الدولة لاستخدام الغاز للعمل بالوقود الهجين القائم على البنزين والسولار.

وأوضح أن الوزارة بدأت في إنشاء بعض خطوط مجموعات تحويل المحركات للعمل بالبنزين والغاز، وخطوط لإنتاج أسطوانات الغاز، مضيفاً: «ونطمع في أكثر من كدا».

وخاطب وزير الإنتاج الحربي، العلماء المصريين بالخارج المشاركين في فعاليات المؤتمر، قائلاً: «وعايزين المساعدة المتاحة من حضراتكم في التنفيذ لما لديكم من فكر وخبرة كبيرة في هذا المجال».

تصنيع 7 ملايين إطار في السنة

وأشار إلى وجود تحالف بين الوزارة والهيئة العربية والتصنيع وقطاع الأعمال العام، لعمل مصنع للإطارات، موضحاً أن ذلك سينتج نحو 7 مليون إطار في السنة، مضيفاً: «وده حاجة مهمة جدا في صناعة السيارات».