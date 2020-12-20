عائلة بيج رامي تحتفل ببطولة «مستر أوليمبيا 2020»

نشر البطل المصري رامي السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» فيديو لعائلته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أثناء هتافهم وصياحهم احتفالا بالإنجاز الذي حققه باقتناص الميدالية الذهبية لبطولة «مستر أوليمبيا 2020»، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

بدأ مسيرته التدريبية في «أوكسجين جيم» بالكويت

البطل رامي السبيعي من مواليد عام 1985، بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ومتزوج ولديه طفلتان، وبدأ مسيرته التدريبية في «أوكسجين جيم» بالكويت، وكان أول لاعب مصري وعربي بكمال الأجسام يحرز المركز الأول في بطولة «أرنولد كلاسيك» الشهيرة، وحصل على المركز الخامس في بطولة مستر أوليمبيا، السنة الماضية، وجرى تصنيفه من ضمن أعظم 10 شخصيات في تاريخ كمال الأجسام، ليعود ويفوز بالبطولة هذا العام.

وهزم البطل رامي السبيعي فيروس كورونا، الذي أصيب به في شهر أكتوبر الماضي، حيث أعلن بيج رامي، وقتها، أنه لم يُصب بأي أعراض لفيروس كورونا، ولكنه اكتشف إصابته أثناء محاولته للسفر لإسبانيا لحضور بطولة أوروبا لكمال الأجسام، وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية، مشددا على أنه كان يتبع الإجراءات الاحترازية قدر الإمكان، ولكن رغبات معجبينه بالتقاط الصور معه كانت سببا في إصابته على الأرجح من وجهة نظره.

«مستر أوليمبيا» حصيلة جهد وصبر كبيرين

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال البطل رامي، إنَّ حصوله على المركز الأول في بطولة «مستر أوليمبيا»، لم يكن من فراغ، وإنما حصيلة جهد وصبر كبيرين.

واحتفى البيج رامي باللقب وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» قائلا: «هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي.. شكرًا لكم جميعا من القلب على كل هذا الدعم، والحمد لله دائمًا وأبدًا ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله.. ألف مبروك للعرب.. ألف مبروك لمصر.. ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي».