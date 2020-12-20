إحالة أوراق قاتل «الطفلة أبرار» بكفر الشيخ للمفتي

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفرالشيخ، اليوم الأحد، حضوريًا وبإجماع الأراء، أوراق صاحب محل زيوت، يقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى فضيلة المفتي، في إدانته بخطف وقتل طفلة صغيرة من أجل سرقة قرطها الذهبي، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ«الطفلة أبرار» وحددت المحكمة جلسة 16 يناير 2021 للنطق بالحكم.

وشهدت أولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة أبرار، البالغة من العمر 9 سنوات، المقيمة بقرية دمرو الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفض عدد من المحامين الدفاع عن المتهم، تضامنا مع الطفلة وأسرتها.

وأكد المتضامنون، أنه لا يمكن الدفاع عن المتهم، إدراكا منهم لبشاعة حادث قتل الطفلة، وأن هذه الجريمة تمثل انتهاكا لقيم المجتمع.

وعقب حالة الرفض، قرر المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، انتداب محامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وفق الإجراءات القانونية الخاصة بسير التقاضي، بعض رفض العديد من المحامين الدفاع عن المتهم.

وتتشكل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، التي تجري محاكمة المتهم، من المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبد التواب، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم، وعلي الحناوي، وكيل نيابة البرلس، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 25887 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2003 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.