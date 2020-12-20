«وكالة الفضاء» تستعرض التعاون الوثيق مع الأزهر الشريف: ليس وليد اللحظة

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن التعاون بين وكالة الفضاء ومؤسسة الأزهر الشريف ليس وليدة اليوم، وإنما هناك تعامل مسبق الفترة الماضية، كما أن اتفاق الأزهر والوكالة جاء لوضع بروتوكول يحدد الخطة المستقبلية بين المؤسستين، مؤكدًا أن البروتوكول يشمل تعاون بين الأزهر الشريف، وبين الوكالة في العديد من المجالات مثل الهندسة والعلوم، وذلك لتنفيذ مشروعات تتعلق بالفضاء، ذاكرًا في الوقت ذاته، أن مؤسسة الأزهر، تواكب التطورات العملية الحديثة، وتم تقديم العون لمؤسسة الأزهر الشريف، لتنفيذ مشروعات في تكنولوجيا الفضاء.

سنتعاون مع الأزهر والبحوث الإسلامية في مجال الذكاء الاصطناعي

وأضاف «القوصي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن هناك برتوكول مع جامعة الأزهر العريقة، ومجمع البحوث الإسلامية، لتنفيذ مشروعات خاصة بالفضاء الفترة المقبلة، وتقديم مشروعات لطلبة الأزهر الشريف، لتنفيذها في المستقبل، خاصة بالأقمار الصناعية، كما أنه في الفترة المقبلة، سيكون هناك تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدام هذه التقنيات في أجزاء من العمل في الأقمار الصناعية.

وكالة الفضاء تستهدف كل فئات الشعب وليس فئة بعينها

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن وكالة الفضاء، لا تقدم خدماتها فقط لفئة معينة، ولكنها تستهدف كافة فئات المجتمع ونعمل علي استهداف التواصل الاجتماعي مع كافة اطياف المجتمع لتوصيل ثقافة الفضاء الي جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن وكالة الفضاء المصرية تقدم خدمات نوعية لكافة الفئات التي تتعامل مع مجمع البحوث الاسلامية لمعرفة كافة تفاصيل الأقمار الصناعية وكيفية التعامل مع قمر صناعي في الفضاء.

القوصي يكشف دور طلبة الجامعات في مشروعات وكالة الفضاء

واستطرد «القوصي»، أن الوكالة تبدأ بتنفيذ مشروعات فعلية علي أرض الواقع الفترة المقبلة، يقوم بتنفيذها طلبة الكليات بإشراف الفنيين في الوكالة.