أستاذ مناعة: مخاوف بشأن هروب كورونا من اللقاحات.. وأديب: بيلاعبنا بقى

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام ترينت، إنه جرى الاتفاق بشكل مبدئيا على أن لقاحات كورونا ستكون ناجحة مع السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة من أجل التأكيد عليه، ومن ثم فإنه لا يمكن التأكد الآن من أثره على السلالة الجديدة، مرجحًا أن يشكل مناعة ضدها، وأشار، إلى أن كل العلماء البريطانيين المتخصصين في المناعة والفيروسات قلقون من حدوث ما يسمى بـ«الطريق إلى هروب الفيروس من التلقيح».

الفيروس بيلاعبنا بقى

ورد عليه الإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»: «ده الفيروس بيلاعبنا بقى»، ليرد عليه أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام ترينت: «الله ينور عليك، البقاء للأصلح وهذه الفيروسات تغير شكلها بسرعة شديدة جدًا لكي تضمن البقاء والاستمرار».

اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة

وشدد، على ضرورة الحصول على اللقاحات، لأنها حتى لو لم تكن ناجعة ضد السلالات الجديدة سيحصل الجسم على أجزاء من المناعة ضد هذا الفيروس، وهو ما قد يكسب الجسم مناعة عامة: «إلى الآن نعتقد أن المناعة ضد السلالة الجديدة من الفيروس بواسطة لقاحات كورونا ستحدث، ولا نعلم ما إذا كان سيحدث العكس خلال الفترة المقبلة».

عدم الحصول على اللقاحات كارثة

ونصح الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام ترينت، بالحصول على لقاحات كورونا، من أجل الحصول على المناعة بصفتها الحل الوحيد للتعامل مع هذه العدوى التي أودت بحياة الملايين حول العالم، واصفًا عدم الحصول عليها بـ«الكارثة».