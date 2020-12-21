في يناير.. تطبيق الإحلال والتحويل للغاز الطبيعي وإعلان الخطة الكاملة

أصبح الآن مشروع إحلال وتجديد السيارات المتقادمة الذى أعلنت عنه الدولة واضحا وبدأت تظهر ملامحه بعد أن أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عن إعداد وتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمقرر انطلاقه فى يناير المقبل تحت رعاية من رئيس الجمهورية.

وسوف يشارك فى المعرض كبريات شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية والمنتجة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي وكذا الوكلاء والمستوردين للسيارات ذات الوقود المزدوج (غاز - بنزين) إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات، فضلاً عن الجهاز المصرفى ممثل فى عدد كبير من البنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلق على ذلك اللواء حسين مصطفى أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات فى حواره مع «الوطن»، قال إن منظومة إحلال السيارات أصبحت متكاملة الآن بعد أن أعلنت الدولة توفير حافز مادى كما ذكر فى تصريحات الدولة ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه، وإمكانية التقسيط الذى يصل الى 10 سنوات بفائدة أقل من 5% كما قال الرئيس فى مؤتمره الأول الذى تكلم فيه عن إحلال السيارات.

وقال إن الدولة ستعلن عن الخطة الكاملة عن منظومة إحلال السيارات وتحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعى والتى أصبحت الآن منظومة متكاملة، وهى خريطة توزيع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والتوسع فيها بعد انتشار السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والتى أصبحت الآن حوالى 300 ألف سيارة ونرى فى المحطات طوابير انتظار للسيارت التى تعمل بالغاز، ومع زيادة العدد فى الشهور القادمة يجب أن تتوفر محطات الغاز الطبيعى بكثرة فى جميع طرق الجمهورية.

وعلق على المعرض بأنه سيكون معروض فيه أكثر من 25 سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وسيارات مستوردة كما وضحت وزيرة التجارة و الصناعة فى بيانها، لأن حتى الآن لا يوجد خطوط تجميع للغاز الطبيعى فى المصانع الموجودة فى مصر.

وستكون المرحلة الأولى من المعرض هى مرحلة الإنتاج المحلى لتشجيع الصناعة المحلية لجذب استثمارات الشركات لفتح مصانع فى مصر لإنتاج السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وستكون السيارات المستوردة فى المرحلة الثانية من المعرض.

وعلق على جزئية الضمان بعد التحويل وقال: «نحن على ثقة تامة أن الشركات والمصنعين فى مصر على تواصل الآن مع الشركات الأم والتنسيق معهم لعد فقد الضمان بعد التحويل للغاز الطبيعى».