قرار بحبس المذيعة «شيري» 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحالها صفة طبيبة

انتحال صفة طبيبة بالإضافة إلى حيازة 93 ألف قرص دوائي مجهول المصدر، اتهامات كانت كافية لضبط المذيعة «شيري.أ» في منطقة مصر الجديدة، حيث قررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات فيما يخص الاتهامات المنسوبة لها، وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في المحضر والاتهامات مع المشكو في حقها والتي أثبتت إدانتها بالتهم السابقة.

شيري تدير صفحات وعيادة غير مرخصة

تعود أصول الواقعة إلى تلقي اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالمديرية يفيد بالقبض على «شيري.أ» 44 عاما، مسؤولة عن إحدى عيادات التغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها ببيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص، بالإضافة إلى خداعها للمترددين عليها بانتحالها صفة طبيبة، وكانت السيدة الأربعينية قد تم ضبطها وبحوزتها كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وكشفت التحريات أن المتهمة التي تعمل كمذيعة بإحدى القنوات الفضائية تمتلك وتدير صفحات على السوشيال ميديا من أجل الدعايا لعيادتها والترويج لمنتجاتها.

لم تكتفِ المذيعة بانتحال صفة طبيبة عن طريق وصف وصرف أدوية ومكملات غذائية، بل قامت بإنشاء وتجهيز عيادة داخل محل إقامتها للغرض ذاته، احتوت على 2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد، و 12 جهازاً طبياً لاستخدامهم في إجراء عمليات التجميل و نحت مناطق معينة من الجسم، مجهولة المصدر ودون وجود ترخيص مزاولة مهنة الأمر الذي يعرّض حياة المواطنين للخطر، فيما تراوحت أسعار الكشف و المتابعة من 1000 إلى 10 آلاف جنيه.

وكانت التحريات قد واجهت «شيري.أ» بالصفحات المنسوبة لها وبمناقشتها بالتهم الموجهة إليها اعترفت المتهمة في محضر الشرطة مقرّة بجميع ما وجه إليها، الأمر الذي أدخلها في حالة نفسية سيئة ونوبة بكاء وانهيار أثناء التحقيق معها.