«فودافون» تغلق ملف بيع الشركة لـ«الاتصالات السعودية»: باقون في مصر

أعلنت شركة فودافون العالمية، اليوم، انتهاء أي محادثات مع شركة الاتصالات السعودية «STC» ونيتها البقاء في مصر، وذلك بعد لقاء الرئيس التنفيذي للشركة بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «نك ريد»، إن مصر من أهم الأسواق لفودافون العالمية، وأن الشركة تلعب دورًا كبيرًا في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي في مصر من أجل تحقيق رؤية 2030، مضيفًا ان السوق المصري يضيف كثيرًا لتواجد فودافون العالمية بقارة أفريقيا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنه من الممكن أن تتحول فودافون مصر لتصبح مركزًا لقارة أفريقيا وتقود عملية التحول الرقمي بما لديها خبرات.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية، فى 12 سبتمبر الماضي، أنها لم تتوصل لاتفاق لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة في فودافون مصر بسبب "عدم التوافق مع الأطراف المعنية".

وقالت «STC» في بيان نشر على موقع السوق السعودية «تداول»، إن مدة مذكرة التفاهم مع مجموعة فودافون مصر للاستحواذ على حصة المجموعة البالغة 55٪، انتهت دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، وأشار البيان إلى أن المجموعة السعودية وفودافون توصلتا لتفاهم لإبقاء حوار الصفقة مفتوحاً.

وكانت فودافون العالمية قد أعلنت في بيان إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات وخطوات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالبيع المحتمل لحصتها البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية «STC»، مضيفة أنه "رغم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين، لا تزال فودافون العالمية في مرحلة تفاوض ومباحثات مع STC لإتمام الصفقة في المستقبل القريب. وتتطلع فودافون العالمية الآن إلى شركة STC والشركة المصرية للاتصالات لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة".

ومددت «STC» في أبريل الماضي مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة مع مجموعة فودافون العالمية لإتمام صفقة الاستحواذ، وذلك بسبب «التحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا».