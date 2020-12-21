سمر مرسي تبدأ عزل نفسها بعد وفاة والدها بكورونا

بدأت الفنانة سمر مرسي إجراءات عزل نفسها، بعد وفاة والدها القبطان بحري مصطفى السيد مرسي، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلمت «الوطن» أن سمر مرسي ستكتفي بتلقي العزاء في والدها هاتفيا؛ إذ أنها لن تقيم عزاء له، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء العالمي، ومن المقرر أن تعزل نفسها في منزلها لمدة 14 يوما بحكم أنها خالطت والدها الراحل قبل وفاته.

وكانت الفنانة سمر مرسى، أعلنت وفاة والدها صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت سمر مرسى، على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «انتقل إلى رحمة الله تعالى القبطان بحري مصطفى السيد مرسي بسبب كوفيد 19.. أرجوكم أدعوا له»

وأضافت الفنانة: «في الجنة يا بابا إن شاء الله، وخلو بالكوا من نفسكم».

وتوالت عليها رسائل التعزية من أصدقائها داخل الوسط الفني؛ إذ كتبت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، قائلة: «الله أكبر..البقاء لله حبيبتي.. ربنا يرحمه ويحسن إليه»، ونعى الفنان عمر شرقي وفاة والدها قائلا: «البقاء لله يا سمر ربنا يرحمه ويصبركوا».

وقدم الجمهورواجب العزاء لها عبر حسابها الشخصي الذي يتخطى عدد متابعيه حاجز الـ166 ألف عبر «انستجرام»؛ إذ قال أحدهم: «البقاء لله يا سمر ربنا يرحمه ويصبركم»، وعلق آخر: «الله يرحمه ويصبركم يا حبيبتي»، وثالث: «ربنا يرحمه ويغفره ويسكنه فسيح جناته، ويصبر قلبك يا رب».

وشاركت سمر مرسي في رمضان الماضى بمسلسل «ونحب تاني ليه»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.