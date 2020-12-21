افتتاح مجمع خدمات طلابية ومركز اختبارات إلكترونية بجامعة بني سويف

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مجمع الخدمات الطلابية والذي يضم مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية ومجمع المدرجات بعد التطوير.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من القيادات الجامعية والتنفيذية والدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات بالجامعة.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنَّ المركز مصمم طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية ومزود بأنظمة صوتية وكاميرات مراقبة وأجهزة حاسب آلي ذات كفاءة عالية، يتمّ توصيلها بشبكة الاختبارات بوزارة التعليم العالي، وذلك لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة مجمعات الجامعة بسعة خمسة آلاف طالب، ومكون من ثلاثة طوابق، حيث يعمل هذا النظام على حل مشكلات التصحيح خاصة مع الأعداد الهائلة للطلاب، والقضاء على ظاهرة الغش، فضلا عن توفير الوقت والجهد والنفقات، إضافة إلى سهولة استخراج الإحصائيات والنتائج بدقة وشفافية.