بلاغ للنائب العام ضد صفحتي فيس بوك بتهمة إزدراء الأديان وتحريف القرآن

تقدم مواطن من مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ببلاغ للنائب العام، اليوم، ضد صفحتين علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحملان اسمي «ماريو وميكي» اتهم القائمان عليها بكتابة منشورات تحمل ازدراء أديان والإساءة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كرمز للدين الإسلامي الحنيف ونبي الله نوح بما لا يتفق مع مبادئ وتعاليم الأديان السماوية فضلا عن تحريف القرآن الكريم.

وأرفق المواطن أحمد صلاح الدين أحم، من دقادوس بميت غمر، صورا من صفحات المشكو في حقهما، ومن «البوستات المسيئة» ومنها بوست نشر صورة لشخص يحاول الإمساك ببقرة وكتب عليها "نوح عليه السلام يحاول الإمساك ببقرتين إفريقيتين ليضيعهم في الفلك سبحان الله» وتحت البوست ترجمته باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلي عدد من المنشورات التي تحرف القرآن الكريم والإساءة للأنبياء.

وقال أحمد صبري ليلة، المحامي، إن موكله فوجئ بوجود إساءة شديدة ومتعمدة علي صفحتي «ماريو وميكي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أولها تبدأ بكلمة «Mario» والأخرى باسم «Mickey » وذلك بكاتبة منشورات تزدري الأديان، وتحمل ألفاظا بعيدة عن عادات مجتمعنا من احترام كل الأديان ولذلك تقدم ببلاغين إلى النائب العام يحملان أرقم 19593 و 19595 لسنة 2020.

وأضاف «ليلة» لـ «الوطن» أن المشكو في حقه الأول نشر منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك تدوينة تضم سبا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكذا منشور أخر استهزأ فيه بنبي الله نوح عليه السلام كما قام بالاستهزاء بالدين الإسلامي والمسلمين في منشورات أخرى كما قام بتحريف القرءان الكريم واستهزأ به بكتابة سورة باسم الرئيس الفرنسي «ماكرون» كما قام بكتابه منشور آخر يحوي عبارات استهزاء بجيش مصر وتحط من قدره .

وأشار إلي أن المشكو في حقه الثاني كتب منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك تحوي عبارة سب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بلفظ مسيء، وأكد أن الإساءة لأي نبي من الأنبياء هو إساءة لكل الرسل والأنبياء، وأشار إلى أن الصفحة تستهدف الإضرار بالسلام الاجتماعي والوحده الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية .