3 عروض مسرحية وورشة للماكياج في اليوم الثاني لـ«القومي للمسرح المصري»

تشهد فعاليات اليوم الثاني من المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثالثة عشر، صباح اليوم، ورشة المكياج المسرحي والتنكر، تحت إشراف خبير فن الماكياج إسلام عباس، من العاشرة صباحا حتى الثانية عصرا، بقاعة الورش بالمجلس الأعلى للثقافة، التي تقام في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021.

أما عروض المهرجان فتبدأ في تمام السادسة مساءً على مسرح السلام؛ إذ يقام العرض المسرحي «هيلفجوت»، إخراج وإعداد وتنفيذ وموسيقى محمد إبراهيم مصطفى، وشارك في الإعداد محمد حسن، ومحمد سعدني، وأحمد عباس، ومحمد صلاح.

وعلى مسرح متروبول، وفي تمام الثامنة مساء، يقام العرض المسرحي «أوسكار والسيدة الوردية»، تصميم سينوغرافيا وإخراج بيشوي برسوم، ومن تأليف إيريك إيمانويل شميث.

بينما يقام العرض المسرحي «أفراح القبة»، من إعداد وإخراج يوسف المنصور، في تمام الثامنة مساءً على مسرح الشباب العائم، وهو من تأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ.

ويحمل المهرجان هذا العام اسم دورة الآباء، ويحتفل فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصري، الذى يؤرخ له منذ عام 1870، ‎حيث تقام الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: «الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيسا للمهرجان، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور، والدكتورة هدى وصفي، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدى عبدالخالق».

وقد شهد أمس حفل افتتاح المهرجان تكريم عددا من رموز المسرح في مصر، منهم الفنانة سهير المرشدي، التي أبكت جميع الحضور بكلماتها، عندما تذكرت الفنان الراحل محمود ياسين.