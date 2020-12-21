التحفظ على 4 أطنان سكر وزيت مجهولة المصدر في حملة بالدقهلية

تحفظت مديرية تموين الدقهلية على 2 طن زيت طعام مجهولة المصدر وزجاجات معدة للتصنيع، داخل مصنع غير مرخص بإحدى قري السنبلاوين، علاوة علي ضبط حلوي أطفال علي شكل سجائر، خلال حملة للمديرية، اليوم، لضبط الأسواق والتصدي للمخالفين.

وقال السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه جري ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج زيوت طعام مجهولة المصدر بقرية «الشعالة» التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية بداخله 2 طن زيوت وزجاجات معده للتصنيع.

وأضاف وكيل الوزارة في بيان صحفي، أن كل كرتونة جرى ضبطها داخل المصنع تحتوي على 12 زجاجة زيت طعام وزن الزجاجة الواحدة، واحد لتر زيت صويا و500 كرتونة فارغة و 1000 زجاجة فارغة مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد على تكثيف حملات الرقابة التموينية في كافة أنحاء المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريتي التموين، والصحة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية اللازمة لهم، والتصدي لجميع أنواع المخالفات بكل حزم، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وعرض وكيل وزارة، تقريرا بنتائج الحملة شنتها إدارة تموين ميت غمر، علي الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وضبطت خلالها مصنع لتعبئة وإنتاج حلويات للأطفال فى عبوات على شكل علب السجائر بميت عمر، دون ترخيص، وتحفظت علي عدد 20 كرتونة حلويات بكميه إجماليه 5760 علبه حلويات، وصادرت الحملة أيضا 2 طن سكر في مخزن آخر.

وتضمن التقرير أيضا ضبط مخزن لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص وتم مصادرة، كمية قدرها 2 طن سكر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض علي النيابة العامة.