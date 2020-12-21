عاجل.. استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران بدمياط

استشهد شرطي فى تبادل إطلاق الرصاص مع عناصر إجرامية فى مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، فيما قتل 3 عناصر إجرامية، أثناء تبادل الرصاص مع الشرطة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم الرابع، وبحوزته كمية كبيرة من الأسحلة والطلقات النارية والمخدرات، وتم التحفّظ عليه، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق اتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا سلاح - مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذوا من حجرتين مهجورتين بالأراضي الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر تبادل النيران عن استشهاد أحد أفراد الشرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد، ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية وأمكن ضبط الرابع، وبتفتيش الحجرتين عُثر بداخلهما على ( 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - مسدس - عدد 220 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 كيلوجراماً من نبات البانجو المخدر – 1 كيلوجرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.