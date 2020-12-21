«القوى العاملة» تنظم دورات تدريبية مسائية للعاملين بالشركات والمصانع

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور الجهات المعنية.

وأكّد «سعفان»، ضرورة وضع رؤية جديدة لعمل المركز والأنشطة التي يقوم بها في المرحلة المقبلة، بأن يكون جهة اعتماد جودة المنشآت من حيث البنية الخاصة بالسلامة والتأكد من تواجدها، إلى جانب دوره كجهة بحث ودراسات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع اقتراح تكليف خبراء من الكليات المختلفة تقوم بهذه المهمة حسب معايير وأوضاع معينة.

وشهد الاجتماع، استعراض الأنشطة التي أجراها المركز في السنوات الأربع الأخيرة، وأقسامه ودور كل قسم والخدمات الميدانية التي يقدمها، وكذا عرض الهيكل التنظيمي للمركز.

وأوضح أنَّ عملية التدريب منوطة لجهتين أساسيتين أحدهما وزارة القوى العاملة والأخرى هي المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وما ترخص به الوزارة لأي جهة أخرى خاصة كانت أو عامة، لتدريب لجان السلامة والصحة المهنية في الشركات والمصانع على كل ما يحتاجونه في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، وافق وزير القوى العاملة، وأعضاء المجلس على تنظيم دورات تدريبية مسائية للعاملين بالشركات، بناء على طلب رؤساء مجلس إدارة تلك الشركات، لضمان انتظام العملية الإنتاجية دون توقف، أو تعطيل ناتج عن تلك الدورات، مع عمل دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الكبيرة في مكان العمل بانتقال فريق العمل لهم.