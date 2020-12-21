حمو بيكا: أنا اللي عملت عمر كمال وهصنع أحسن منه.. وهنغني «مساء النقص»

فتح مطرب المهرجانات حمو بيكا، النار على المطرب الشعبي عمر كمال، في حواره مع الوطن بعد الخلاف الذي دار بينهما خلال الأيام الماضية، بعد أن رفض الأخير المشاركة في إحدى المهرجانات الخاصة التي كان قد اتفق عليها بيكا، مما اضطره لتقديم المهرجان بنفسه.

وقال بيكا لـ«الوطن»: «عمر كمال بيغني من زمان، ولكن في عام 2019 اتصل بي وطلب مني أن أدعمه وأغني معه، وقال لي نفسي أوصل لجميع الطبقات، قلت له تعالى واشتغلنا سويا وعملنا مهرجان مساء النقص اللي حقق أكثر من 150 مليون مشاهدة على يوتيوب، ثم قدمنا سويا مهرجان شمس المجرة اللي كان واحد من أهم المهرجانات والأغنيات عبر العالم مش الوطن العربي فقط».

وأضاف حمو بيكا «أقول لعمر كمال، أنا فضلي عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى، بس أوعدك النسخة التانية منك جاية قريب أوي، وصوته أحسن من صوتك بكتير، وبعمل معاه دلوقتي 3 أو4 مهرجانات وهخليه يغني مهرجان مساء النقص وانتظر عمر كمال الجزء الثاني».

وتابع: «عمر كمال كنت بحبه جدا، ولكن أنا غلطان عشان طيب، عمر مبيحبش حد إلا نفسه، وهو بتاع مصلحته، والمطرب اللي هخليه ينجح ده كان صديق عمر قبل ما يشتهر ومن مدينة السويس، ولكن عمر أول ما اشتهر مبقاش يرد عليه وعمل له بلوك واتغر عليه».

واختتم حديثه بيكا، قائلا: «مشكلتي مع كمال أنه خالف مواعيد الشغل المتفق بينا، وأنا قررت إنهاء علاقة الشغل بيني وبينه وياريت محدش يسألني عنه مرة أخرى، أنا حطيت عليه علامة إكس عبر صفحتي بالفسبوك، وكتبت على صورته شكرا يا صحبة مزيفة، والناس كلها ردت معي على ما كتبته عبر صفحتي، ولا أريد أكثر من ذلك».