حصاد 2020.. 8 جرائم قتل أسرية بينها ضرب وحرق وذبح بسبب «أنت عاطل»

شهد عام 2020 جرائم أسرية عديدة فجرت الغضب في المجتمع المصري، وأثارت استهجانا واسعا من قبل شرائح المختلفة، وطرحت تساؤلات عن أسباب الجرائم التي تجعل أصحاب الدم الواحد يقتلون بعضهم بأبشع طرق القتل، فتارة حرقا وتارة قتل بسلاح أبيض.

رجل يقذف زوجته من الشرفة

شهد حي روض الفرج جريمة مروعة، حيث قذف رجل زوجته من شرفة المنزل، ما أسفر عن إصابتها بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

وبدأت الواقعة بسبب مشادات كلامية شديدة وقعت بين الزوجين، ما دفع الزوجة للخروج إلى الشرفة والاستغاثة بالجيران، فباغتها زوجها بقذفها من الشرفة في الدور الأول ودخلت في حالة إغماء شديدة.

دم الأقارب

قتل شاب مهووس في محافظة القليوبية، والده ووالداته باستخدام سكين، وجلس يهذي بألفاظ وكلمات غير مفهومة.

وكشف التحقيقات عن أنّ الشخص دخل مراكز نفسية أكثر من مرة، وقبلها بيوم شهدت محافظة قنا، القبض على شاب يعاني من مرض نفسي، بتهمة قتل والده.

شاب يقتل شقيقه بسبب مفاتيح الشقة ورجل يقتل زوجته

لقي شاب مصرعه في حدائق حلوان، بعد تعدي شقيقه عليه بالضرب المبرح، لنسيانه مفاتيح الشقة، وتبيّن أنّ المتهم مريض نفسي، وتكرر الأمر ذاته في حي بولاق الدكرور، حين قتل رجل زوجته، وتبيّن أنّه يعاني من تدهور في حالته النفسية، فاستخدم سكينا وباغتها به ففارقت الحياة.

مريض نفسي يقتل والدته

وكانت مدينة بنها شاهدة على قتل شاب يعاني من مرض نفسي لوالدته، مستخدما سكينا، ولم يكتف بذلك، حيث قذف شقيقه من الدور الرابع لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

ذبح زوجته لمعايرته بأنّه عاطل

ذبح رجل زوجته في جنوب الجيزة بسبب خلافات بينهما، ومعايرتها له بأنّه عاطل عن العمل، ما أثار غضبه بشدة فلم يشعر بنفسه إلا وهي غارقة في دمائها، مستخدما سكين ذبحها به، وألقت النيابة القبض على المتهم.

قتل زوجته لخلاف على مصروف المنزل

وفي منطقة أوسيم، قتل شخص زوجته بسبب خلاف على مصروف البيت، مستخدما سكينا طعنها به 4 طعنات حتى فارقت الحياة.

قتلت زوجها بسبب الشقة الجديدة

أقدمت سيدة على حرق زوجها داخل منزل الزوجية في الهرم، بسبب خلافات عقب مناقشات حادة على شراء شقة جديدة لها، ودفعه الأمر إلى ضربها، فاستغلت نومه وأشعلت النيران في شقتهما وفرت هاربة، وبعد السيطرة على الحريق تبيّن تفحم جثة الزوج، وأنّ الزوجة هي التي ارتكبت الواقعة.

قتل ابنته بسبب مكالمة مع صديقها

شهدت محافظة القليوبية جريمة قتل أب لابنته، بسبب مكالمة هاتفية مع صديق لها، ونقلت القتيلة صاحبة الـ15 عاما، وكانت في جثتها كدمات وجروح بالوجه، وبتضييق الخناق على الوالد اعترف بتنفيذ الجريمة.