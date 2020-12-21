عاجل.. القبض على 5 متهمين بقتل «خريج الحقوق» بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 5 متهمين، بتهمة قتل الشاب ممدوح أمين، خريج الحقوق، بمنطقة المعادي، مساء الخميس الماضي، الذي عُثر على جثته بعد فشله في الالتحاق بـ كلية الشرطة، وذلك بعدما تمكنت مباحث المعادي من تحديد هويتهم، وأماكن تواجدهم وترددهم، وألقت القبض عليهم.

واقتادت الشرطة المتهمين إلى ديوان قسم شرطة المعادي، ويجرى الآن تحرير محضر بضبطهم، ومناقشتهم، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، للتحقيق معهم.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على المتهمين، بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة للإيقاع بهم، اعتمدت على استخدام التقنيات الحديثة في تتبع الاتصالات التي جرت بينهم وبين المجني عليه، وتفريغ الكاميرات المثبتة بالقرب من مكان إلقاء والعثور على جثة الشاب المجني عليه، ليلة الخميس الماضي، كما توصلت الشرطة لشاهد رؤية تمكن من الإدلاء بأوصافهم.

وكان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب مقتولا بالمعادي، وانتقلت الشرطة إلى هناك، وتبين أنه خريج كلية الحقوق ويبلغ من العمر 22 عاما، وأنه من منطقة حلوان.

وباستدعاء أسرته تعرفوا على جثته، وأكدوا أنه كان متقدما للالتحاق بكلية الشرطة، ولم يحالفه الحظ، وأنه كان يتشاجر مع آخر قبل اختفائه بساعات، حتى تم إبلاغهم بالعثور على جثته.

وتلقت النيابة العامة إخطارا بالحادث، وانتقلت إلى مكان الحادث وأمرت بتشريح الجثة، وصرحت بالدفن، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.