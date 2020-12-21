لتكميم أفواه المعارضة.. النظام التركي يعتزم فتح نحو 400 سجن خلال 2021

يعتزم النظام التركي، رفع عدد السجون في البلاد إلى نحو 400 سجن خلال عام 2021، ما يثبت أن حكومة «العدالة والتنمية» الحاكمة برئاسة رجب طيب أردوغان، مستمرة في سياساتها الرامية لتكميم الأفواه، والزج بالمعارضة إلى السجون.

وقالت صحيفة «زمان» التركية، نقلا عن «عبداللطيف شنر» البرلماني التركي المعارض عن حزب «الشعب الجمهوري»، أن عدد السجون المشيدة في عهد «العدالة والتنمية» يعادل عدد السجون المشيدة على مدار تاريخ البلاد.

وأضاف شنر، إلى أنه في عهد الحزب الحاكم لم يمر عام على البلاد دون تشييد سجون جديدة، واشار المعارض التركي، إلى بناء 141 سجنا منذ 2014، موضحا أنه في 2014 شيد النظام التركي، 14 سجنا جديدا وفي 2015 ارتفعت النسبة إلى 18 سجنا.

وواصلت نسبة تشييد السجون في 2016 لتسجل 38 سجنا، كما أشار البرلماني التركي المعارض، إلى تشييد 12 سجنا جديدا في 2017 و15 سجنا جديدا في 2018 و26 سجنا جديدا في 2019 و18 سجنا جديدا في العام الجاري.

وستشهد تركيا في عام 2021، افتتاح 39 سجنا جديدا ليرتفع عدد السجون المشيدة خلال السنوات الـ8 الأخيرة إلى 180 سجنا، فيما ضمت البلاد حاليا 355 سجنا.

وقال شنر، حول عدد المعتقلين والسجناء منذ تولي «العدالة والتنمية» سدة الحكم في تركيا في عام 2002، إن السجون التركية، كانت في 2002، تضم 58 ألف سجين، وفي 2019 ارتفعت إلى291500.

وأشار شنر إلى أن سلطات النظام التركي تزج بالأشخاص داخل السجون بتهمة الإرهاب بمجرد انتقادهم لها.

وكان مرصد حقوقي، وثق في وقت سابق، توجيه معتقلات سابقات، تهمة لسلطات أمن النظام التركي، بارتكاب انتهاكات صارخة بحقهن، وأشرن، إلى أنه تم تفتيشهن عاريات.