«البحوث»: الاقتران العظيم يحدث كل 20 عاما.. وخبيرة: مصر برج الجوزاء

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد يقدم بث حي لظاهرة الاقتران العظيم على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بجانب توفير شاشات في المعهد، للمشاهدة مع تطبيق الاجراءات لاحترازية المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهذا الاقتران بين أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، وهما كوكبا المشترى وزحل، ويظهران للشخص الذي ينظر من التليسكوب في الأرض، أنهما مقتران إلا أن المسافة بينهما 600 مليون كيلومترا، وهذه الظاهرة تتكرر كل 20 عاما.

ولفت إلى أن المعهد القومي للبحوث، غير مسئول عن ما يثار حول الأبراج، منوها في الوقت ذاته، بأن الظاهرة التي يرصد المركز تساعد في التعرف على ميكانيكة الأجرام السماوية، والتعرف على مسار على كوكب على حدا، مشددا على أن الكوكبان سيغربان خلال دقائق قليلة.

مصر برج الجوزاء

من جهتها قالت عبيرة فؤاد، خبيرة الأبراج، في مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن الكوكبان المقترنان هما المشترى وزحل و الأولى هو كوكب الحظ والثاني هو كوكب النحس وهذا سيجعل حظ بعض الدول جيد وآخرى حظها سيئ.

وتابعت: «وهذا جيد جدا بالنسبة لمصر حيث أن البلاد لها أبراج مثل الأشخاص ومصر برجها هو برج الجوزاء وهذا الـتأثير في الحظ ممتد إلى العام التالي وسيظهر ذلك خلال العام المقبل"، مبينة أن الأبراج التي ستكون أكثر حظا في العام المقبل 2021 هي الأبراج الهوائية مثل برج الميزان وبرج الجوزاء وكذلك العشرية الثانية والثالثة من برج الدلو وبرج القوس وبرج الحمل».

لم تحدث منذ عام 1623

ولم تحدث ظاهرة الاقتران العظيم بالقرب الحالي بين المشترى وزحل، منذ عام 1623، وكان الكوكبان أقرب لبعضهما وحيث تم مشاهدتهم من المرصد الخاص في دولة إيرلاندا في القارة الأوروبية، ورصد هذه الظاهرة عالم الفلك الإيطالي الشهير جاليليو جاليلي عام 1610 من خلال التلسكوب الجديد الذي اخترعه قبلها بشهور قليلة.