تايم لاين.. التطورات القضائية لحادث لوكربي منذ عام 1991

أعلن القضاء الأمريكي، أمس الاثنين، توجيه الاتهام إلى المدعو أبو عجيلة محمد مسعود، العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينج 747 التابعة لشركة بان أم الأمريكية فوق المدينة الاسكتلندية الصغيرة في 21 ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها الـ259 وبينهم 190 أمريكيا، إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.

-1991: وجه الادعاء الأمريكي والبريطاني اتهامات للمقرحي، لكن السلطات الليبية لم تسلّمه إلا عام 1999.

- مايو 2000: بدأت إجراءات محاكمة خاصة بموجب القانون الاسكتلندي على أرض محايدة في هولندا.

- يناير 2001: أدين ضابط الاستخبارات الليبي السابق، المقرحي، بتهمة ارتكاب جريمة قتل جماعي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، قبل أن يخفف الحكم إلى 27 عاما.

- مارس 2002: لم تنجح محاولات المقرحي للاستئناف على الحكم الصادر ضده.

- سبتمر 2003: طُلب من لجنة مراجعة الأحكام الجنائية في اسكتلندا التحقيق في إدانة المقرحي.

- يونيو 2007: أوصت اللجنة الاسكتلندية بمنح المقرحي فرصة الاستئناف مرة أخرى على حُكم إدانته.

- 18 أغسطس 2009: صدر حكم بالإفراج عن المقرحي الذي تبين إصابته بسرطان البروستاتا.

- مايو 2012: مات المقرحي في بيته في طرابلس عن عمر يناهز 60 عاما.

- يوليو 2015: أصدر القضاء الاسكتلندي حُكمًا يقضي بعدم السماح لأقارب ضحايا تفجير لوكربي بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المقرحي، وكان حُكمٌ سابق قضى بأن هذا الإجراء حصري على أقارب المقرحي بعد وفاته.

- يوليو2017: بدأت عائلة المقرحي استئنافًا ضد الحكم بإدانته.

- مارس 2020: قالت لجنة مراجعة الأحكام الجنائية في اسكتلندا إنه يمكن الاستئناف مجددًا على الحكم الصادر بإدانة المقرحي.